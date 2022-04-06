拜登加碼1億美元軍援烏克蘭　「標槍飛彈」從美軍庫存直接啟運

▲烏克蘭基輔北部前線軍人手持著一個標槍（Javelin）反坦克飛彈系統。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭尚未平息，美國政府5日宣布加碼，額外向烏克蘭提供1億美元的軍事援助。據報導，這批增援的武器為「標槍」（Javelin）反坦克飛彈，將直接從美軍庫存中取出，因此可快速運往烏克蘭。

根據CNN報導，美國總統拜登5日授權1億美元的反裝甲系統，加碼軍援烏克蘭。據了解，這批增援的武器將用於滿足烏克蘭對反坦克「標槍飛彈」的迫切需求，而這種單兵攜帶式反坦克飛彈系統在過去1個月的對戰中，已經被證明是對抗俄軍最有效的武器之一。

報導稱，這批標槍飛彈將直接從美軍的現有庫存中轉移，預計可以迅速運往烏克蘭。這批軍援象徵著，自拜登上任以來，美國已批准向烏克蘭提供24億美元的安全援助，其中有17億美元的武器是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後批准的。

CNN報導，美國1日才剛宣布向烏克蘭提供3億美元的安全援助，包含被喻為「坦克殺手」的彈簧刀無人機（Switchblade）、夜視設備與反無人機系統，但這批軍援屬於「烏克蘭安全援助計畫」（Ukraine Security Assistance Initiative）的一部分，必須從國防軍火商採購，而非從現有庫存中提取。

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