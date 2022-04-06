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尹錫悅派代表團訪白宮！將親筆信轉交拜登　談促成美韓元首峰會

▲▼尹錫悅派遣由朴振組成的韓美政策協議代表團訪問美國白宮。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅派遣由朴振（圖中未戴口罩者）組成的韓美政策協議代表團訪問美國白宮。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅近日向美國白宮派遣韓美政策協議代表團，代表團於當地時間5日抵達白宮，並將尹錫悅寄給美國總統拜登的親筆書信轉交給白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），信中提及應早日促成美韓元首峰會「拜尹會」、提升韓美同盟關係以應付北韓（朝鮮）核武問題、佈署戰略資產等。

根據《韓聯社》，韓美政策協議代表團團長兼國會議員朴振（박진，國民力量）於美東時間5日造訪華府白宮，並與蘇利文進行40多分鐘的會談，同時向蘇利文傳遞尹錫悅欲交給拜登的親筆書信，之後還與美國國防部長奧斯汀進行會談。

朴振向現場採訪記者們表示，該封書信闡明尹錫悅發展韓美同盟的堅定意志，包括呼籲韓美兩國在共同應對北韓核武、經濟安全等新挑戰時，應提升層次至總括性戰略同盟；蘇利文則在會談表示，從尹錫悅3月當選後與拜登通話、遣代表團儘速訪美來看，可以確認尹錫悅欲強化美韓同盟的堅定意志。

朴振透露，他與蘇利文會談時也針對尹錫悅就任南韓總統後儘速推動美韓元首峰會交換意見；不過他並未說明具體的時間或峰會地點。另外，朴振所率領的代表團未能直接會晤美國總統拜登。

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／路透社）

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／路透社）

而針對經濟安全，朴振也表示南韓、美國能夠一起展開合作的領域相當多元，雙方在強化尖端技術、供應鏈、核能合作等各領域的合作上展開協商。

至於南韓是否加入由美國、日本、澳洲、印度為了牽制中國而組成的「四方安全對話」（QUAD）。朴振表示，「信中內容提到，若南韓加入工作小組，在新冠肺炎防疫、氣候變遷、新興技術等領域上活動，將會對印太地區的和平與繁榮有所幫助，而南韓所扮演的角色相當重要。」

針對美國對中國戰略上南韓所扮演的角色，朴振則表示，「我們在談話中認為，韓、美是擁有共同價值的盟友，因此在維護以民主主義、市場經濟、法治主義、人權、國際規範為基礎的秩序可謂相當重要；而中國須能予以理解、同時做出能夠讓人理解的行動。」

另外，朴振與蘇利文在談話中也提到美、日、韓合作的重要性。

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