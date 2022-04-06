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李根大尉最新動態曝！參與烏克蘭「機密作戰」任務　發言人受訪證實

▲▼烏克蘭國際傭兵軍團發言人馬格魯證實李根在烏克蘭境內履行秘密作戰任務。（圖／翻攝自YouTube@JTBC News）

▲烏克蘭國際傭兵軍團發言人馬格魯證實李根在烏克蘭境內履行秘密作戰任務。（圖／翻攝自YouTube@JTBC News）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）出身自海軍特戰戰團（特種部隊，UDT），本身作戰經驗豐富的他不顧南韓外交部的警示，前往烏克蘭加入傭兵團，還一度被傳出滯留在波蘭境內拍假影片、戰死等各種假消息。日前，烏克蘭領土防衛國際軍團發言人接受採訪證實，李根目前正在參與機密作戰任務。

根據韓媒《JTBC News》、《中央日報》，烏克蘭領土防衛國際軍團（International Legion of Territorial Defense of Ukraine）發言人馬格魯（Damien Magrou）日前接受韓媒記者視訊專訪，他透露目前在烏克蘭境內、有意加入傭兵軍團的韓國人實際上早已配置在前線，他們目前正履行著各種作戰任務，包括擔任軍醫官、狙擊手、發射榴彈或是反戰車作戰等。

▼馬格魯接受韓媒記者視訊專訪。

馬格魯在專訪中強調，目前國際傭兵軍團只接受作戰經驗豐富的外籍人士加入，因為若毫無軍事作戰經驗就加入軍團，軍團還得花時間、金錢來做軍事訓練，不過目前根本沒有餘力做這些事，「若毫無作戰經驗，但又想援助烏克蘭，可以考慮在金錢、物資上予以協助，千萬別來烏克蘭。」

馬格魯也在專訪中透露「李根大尉」的近況。他表示，李根日前上傳至Instagram的相片確實是真的，「這張照片是和我們在事前商議後，才決定上傳的。」

李根曾於3月30日在Instagram上傳自己身穿軍服、防彈服、頭戴防彈安全帽、手持步槍坐在屋內地板的照片，同時說明入境烏克蘭後的狀況，以此澄清各種謠言。

李根表示，「在抵達烏克蘭國際傭兵軍團、簽下契約書後，我與擁有實際作戰經驗的美國、英國等外籍軍人共同組成特殊作戰小組，而我們小組正履行著各種機密任務。在此懇請切勿針對具體任務時間點、地點進行各種揣測。我們小組從昨天就動身前往其他地區，直接加入攻勢作戰。」

李根也在韓文、英文內容底下同時標註烏克蘭領土防衛國際軍團的官方Instagram帳號。

另外，根據《韓聯社》，近來在南韓網路論壇上也傳出數張李根大尉在烏克蘭作戰時，與國際軍團的其他成員所拍攝的合照，蓄鬍的他手持捷克製CZ 806 Bren 2突擊步槍；而烏克蘭當地媒體《Bykvu》（Букви）也專門發貼文介紹來自南韓的國際傭兵軍團成員李根。

▼韓網流傳李根在烏克蘭與其他傭兵團成員的合照，紅圈處疑似為該小隊的隊長。（圖／翻攝自韓網）

▲▼韓網流傳李根在烏克蘭與其他傭兵團成員的合照，紅圈處疑似為該小隊的隊長。（圖／翻攝自韓網）

1984年出生的李根作戰經歷豐富。根據韓文版《維基百科》的介紹，2007年曾擔任文武大王艦（DDH-976）戰鬥情報輔佐官；2008年加入海軍特戰戰團後擔任各任務小組的中隊長；2009至2010年擔任清海部隊作戰隊長，同時被遠派至索馬利亞海域作戰；還曾修習美國海軍三棲特戰隊（海豹部隊，SEAL）課程；2014年以海軍特戰戰團大尉之姿退伍。

退伍後的他，曾於2014年擔任首爾警察特攻隊（SWAT KNP868）反恐與戰術射擊教官；2016年擔任海軍與空軍情報部隊高空強化教官；2017年擔任台灣海巡特勤隊（CGA-STF）反恐與戰術射擊教官；2018年擔任青瓦台總統警護處（PSS）戰術射擊教官。

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