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2歲幼女裸背印上電話！烏克蘭媽怕遇害　悲泣：請替我好好照顧她

▲▼烏克蘭母親在俄羅斯侵烏第一天，在2歲女兒的背上寫下聯絡方式，以防遭遇不幸。（圖／翻攝自IG／aleksandra.mako）

▲馬科維在俄軍侵烏首日，就在2歲女兒的背上寫下聯絡方式，以防遭遇不幸。（圖／翻攝自IG／aleksandra.mako）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭33歲母親馬科維（Sasha Makoviy）在俄羅斯侵烏第一天，就像「岳母刺字」一樣，在2歲女兒維拉（Vira）背上寫下聯絡方式，這樣即使女兒在逃難過程中與她失散，或是年幼的女兒成為孤兒後，仍有人能憑此確認女兒的身份，代替她好好照顧女兒。

綜合外媒報導，馬科維在俄羅斯發動戰爭當天，就迅速地帶著2歲的小維拉從基輔家中撤離。不過，由於馬科維聽說了太多關於俄軍的劣跡，她擔心自己會在戰爭中遭俄軍殺害，而且維拉的年紀太小，她也害怕女兒會在逃難過程中和自己走散，於是她想出了個辦法，用鋼筆潦草地在維拉的背上寫上女兒的名字和自己的電話，以便他人能迅速確認女兒身分。

馬科維在訪問中哭著說道，「我真的很害怕失去維拉，她是我生命中最珍貴的東西，我無法想像如果我們失去彼此的話該怎麼辦，所以我才決定把個人資料寫在維拉的背上。」馬科維還在女兒口袋內放入維拉其他家人詳細個資的小卡，「這樣即使我死了，維拉以後才會知道自己是誰，發現她的好心人也會知道她是倖存者，並替我將女兒送到其他親人身邊」。

▲▼烏克蘭母親在俄羅斯侵烏第一天，在2歲女兒的背上寫下聯絡方式，以防遭遇不幸。（圖／翻攝自IG／aleksandra.mako）

▲維拉如今已和母親一起逃到法國、住進安全的避難場所。（圖／翻攝自IG／aleksandra.mako）

馬科維4月1日將這些照片po上Instagram後，立刻在網上掀起熱議。不少烏克蘭同胞留言表示他們也大有共鳴，「原來不止我是這麼做的」、「我甚至還寫了『請照顧好我的小孩』，我真的沒辦法想像自己必須和他們分開」。如今，馬科維和維拉已一同逃到了法國南部，並在好心人的幫助下，在安全的避難所中住了下來，不過馬科維至今依舊十分害怕戰爭。

她表示，「你們知道每天在震耳欲聾的砲擊聲中驚醒是什麼感覺嗎？我現在帶維拉到公園玩時，還會害怕隨時可能踩到地雷。直到現在，我還是會想起俄軍越過邊境的那個清晨，我嚇得全身發抖，只能用顫抖的雙手在維拉背上寫字。雖然我們現在很安全，但我還是希望外界能理解戰爭的恐怖。普丁現在還持續地在攻擊平民和小孩，這簡直就是一種犯罪！」

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