烏克蘭女兵悲訴俄軍暴行　男人面前「脫光衣服」凌虐！強制拍片

▲一名烏克蘭女兵2021年12月7日在烏克蘭東部頓內茨克地區一處戰鬥陣地附近休息。僅為示意圖，非文中當事人。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭已將滿6周，期間傳出許多俄兵非人道對待當地平民的消息。烏克蘭人權事務監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）表示，在俄羅斯上周釋放的被俘士兵中，至少有15名烏克蘭女兵指控，她們被強迫在男人面前脫光、削髮，並遭俄軍凌虐毆打，有些人甚至還被迫幫俄羅斯拍宣傳片。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，丹尼索娃在她官方Telegram頁面上發文指出，俄羅斯1日釋放86名被俘烏軍中，有15名烏克蘭女兵透露，她們經由白俄被帶往俄羅斯布良斯克（Bryansk），並在那裡遭到俄軍酷刑凌虐，女囚犯們在男人面前被脫光衣服，強迫她們做蹲下動作，削去頭髮，其中一些女性還被迫參與拍攝俄羅斯官方的「宣傳片」。

丹尼索娃表示，俄方行徑已違反《日內瓦公約》有關戰俘待遇的第13條規定，即「戰俘在任何時候都必須受到人道對待」，她呼籲聯合國負責調查俄羅斯入侵烏克蘭人權事件委員會，以及歐安組織（OSCE）的專家代表團謹慎評估這些侵犯戰俘人權的行為。

此前，丹尼索娃曾在4日指出，烏克蘭被俘士兵在俄羅斯境內遭到毆打、挨餓受凍和恐嚇。上周談判結束後，烏俄雙方互相交換了86名被囚士兵，是戰爭開打至今最大規模的戰俘交換。

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