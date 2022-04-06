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布查亂葬崗埋逾300烏平民　俄外長駁「戰爭罪」反控：西方挑釁

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透） 

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫駁斥烏克蘭對俄軍在布查的指控。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍在烏克蘭布查鎮（Bucha）的惡行引起全球抨擊，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）採取一貫否認態度，駁斥俄軍在布查殺害超過300名平民並丟棄在亂葬崗的指控，還稱這是烏克蘭和西方破壞俄烏和談的「挑釁行為」。

綜合外電報導，拉夫羅夫指控西方想要藉由布查事件，為這場「歇斯底里」火上加油，營造俄軍犯下恐怖戰爭罪行的形象。儘管不論是烏克蘭軍方解放布查後清點時流出的影片、戰地記者的報導，或是衛星公司提供當地過去一個月的空拍畫面，都指向俄軍占領期間確實發生平民遭屠殺的情況，拉夫羅夫仍駁斥西方根本拿不出掌握證據，這其實是一場掌握時機點的破壞行動，目的是要在俄羅斯宣布「和談有進展」後，故意炒作來破壞和談進程的挑釁行為。

拉夫羅夫更聲稱，在西方媒體大肆報導俄軍戰爭罪行的指控後，烏克蘭想要一次毀掉所有的和談進程。

俄軍近日陸續從烏克蘭北線戰場撤出超過70％的部隊，烏軍順勢反攻打擊並收復多個城鎮，位於基輔州的布查是較早被解放的城鎮，但烏軍進入竟發現，路上到處躺滿屍體，更在一處教堂後發現埋葬超過300人的亂葬崗，許多人雙手被綁在身後，無其他明顯外傷，僅頭部有子彈穿孔，顯示遭到行刑式槍決。

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