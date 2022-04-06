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澤倫斯基控俄軍暴行　強調克里米亞寸土不讓

▲▼俄烏開戰40天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪視俄軍剛撤出的基輔城鎮布查（Bucha）。（圖／路透）

▲澤倫斯基誓言不放棄克里米亞領土。（圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡5日專電

烏克蘭總統澤倫斯基受訪時指控俄軍暴行，並宣示「克里米亞寸土不讓」。「承認克里米亞是俄羅斯領土」為莫斯科所提停戰條件之一，澤倫斯基上述表態恐令停火談判益趨艱難。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近日接受土耳其新聞網（HABERTÜRK）訪問，這是他首度接受土國媒體專訪，除了細數俄軍入侵烏克蘭的暴行外，也提到俄國2014年兼併的克里米亞地區（Crimea）。專訪於今天播出。

澤倫斯基指出，世上所有領導人都認為克里米亞屬於烏克蘭，「我們不打算作出任何讓步，我們不想給他們（俄羅斯）克里米亞的土地」。但他同時表示，透過外交管道解決克里米亞情勢至關重要，這仍然是烏克蘭的立場。

他強調：「克里米亞寸土不讓。克里米亞是烏克蘭領土，國際法就是這樣認定。」

俄烏衝突已進入第41天，澤倫斯基表示，俄軍聲稱入侵烏克蘭是為了保護說俄語者。但他說，如今說俄語者憎恨與俄羅斯有關的一切事物。他也指控為俄羅斯入侵烏克蘭的企圖作出貢獻者為戰犯，「俄羅斯政軍領導層及參與策劃這場戰爭的所有人，都已犯下戰爭罪」。

他說，俄羅斯未成功進入烏克蘭首都基輔，俄方嘗試多次，基輔也屢遭轟炸，「但是我們沒有讓他們得逞。我們不允許他們進入基輔」。

澤倫斯基還提到俄軍被控在布查鎮（Bucha）殺戮平民事件，強調有些屍體雙手被綁、雙眼遭蒙住，「俄羅斯永遠無法合理化自身行為，卻試圖抹黑烏克蘭民眾」。

他並表示，俄羅斯害怕烏方成功向烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）提供人道援助，以免「馬立波發生的事情公諸於世」。澤倫斯基說，馬立波現在「就是地獄，數千人非死即傷，俄羅斯無法掩蓋一切」。

他也將烏、俄兩軍的行徑相較指出，俄軍於撤退時逃跑，拋下士兵遺體，而烏軍則提供俄軍醫療援助。

澤倫斯基還提到，烏克蘭須抓住一切機會創造對話，「沒有對話，情況就艱難；沒有對話，就不可能止戰」。世界上有許多領導人試圖斡旋調解，土耳其領導人就是其一。土耳其多面向協助烏克蘭，烏克蘭正努力撤離馬立波的傷者，土耳其船艦也協助相關作業。

他感謝土耳其力挺，使烏克蘭於俄軍全面侵略之初有武裝無人機可派上戰場。

烏克蘭、俄羅斯代表團日前於伊斯坦堡談判，烏方提出由數個國家為擔保國，保證烏克蘭未來安全。澤倫斯基指出，美國、英國、土耳其、波蘭、德國、法國及以色列有意成為擔保國，「我們將召開會議，討論相關議題」。安全擔保議題釐清後，便會與俄羅斯會談。


 

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