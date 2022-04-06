澤倫斯基怒批聯合國安理會「毫無作為」：應該把俄羅斯踢出去

▲澤倫斯基登上聯合國安理會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）5日在聯合國安理會發表預錄談話，直指安理會的存在卻不能保障任何國家和任何人的安全，唯一該被究責的原因就是俄羅斯，因為俄羅斯的阻撓讓所有聯合國組織都失去該有的信用。他痛斥俄羅斯在烏犯下二戰以來最殘酷的戰爭罪，世界一定要讓俄羅斯承擔後果。

綜合外電報導，澤倫斯基在預錄後的視訊談話中質疑聯合國安理會的15個成員國，指出他們在俄羅斯入侵烏克蘭後，至今都沒有作為，因為俄羅斯本身就是安理會一員，有權投下否決票，「我們正在面對一個把安理會的否決權，變成合理殺人權利的國家。」他接著表示俄羅斯想把烏克蘭變成「沉默的奴隸」。

澤倫斯基邀請各國到烏克蘭首都基輔召開大會，討論如何建立全球架構，「我相信世界會看見，然後做出結論。」

澤倫斯基重申他的呼籲，要聯合國安理會他俄羅斯踢出去，沒收俄羅斯的席次。

對於俄軍在基輔周邊的布查鎮（Bucha）涉嫌犯下的屠殺戰爭罪行，澤倫斯基也要求各國進一步祭出制裁，「制裁（程度）必須要能真的反映，發生在烏克蘭境內罪行的嚴重性。」