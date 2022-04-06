《富比士》2022全球富豪榜出爐！　馬斯克2190億美元拿下寶座

▲馬斯克擠下貝佐斯，成為今年全球首富。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國雜誌《富比士》（Forbes）5日公布2022年全球富豪榜，去年屈居第二的特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk），今年成功擠下蟬聯4年榜首的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），以高達2190億美元的身價拿下全球首富。台灣首富則是「神秘鞋王」張聰淵。

《富比士》排行榜顯示，今年50歲的馬斯克以淨資產2190億美元奪得全球首富榮耀；58歲的貝佐斯淨資產則有1710億美元，位列第二；第三名是法國路易威登（LVMH）集團老闆阿諾特（Bernard Arnault）一家，淨資產1580億美元。

第四名是66歲的微軟創辦人比爾蓋茲，淨資產1290億美元；第五名是91歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett），身家1180億美元；第六名則是在2019年退下Google母公司Alphabet的CEO職位的佩吉（Larry Page），他因仍是董事會一員，也是控股股東，因此仍保持極高身價，今年49歲的他淨資產1110億美元。至於臉書創辦人馬克祖克柏，則從去年第五名下滑到今年第十五名，身價673億美元。

台灣首富是「神秘鞋王」張聰淵，淨資產117億美元，再來依序是旺旺集團老闆蔡衍明，身價78億元；長春集團聯合創始人林書鴻，身價72億美元；鴻海創辦人郭台銘，身價69億美元；廣達集團創辦人林百里，身價59億美元。