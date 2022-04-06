台中女要下車沒按鈴　反嗆司機：你很大牌「台南絕對不會發展」

記者崔子柔／綜合報導

台中一名婦人昨（5）日獨自前往台南，她搭公車時沒按下車鈴，過站後不斷向司機反映她明明有按鈴，更稱「你們的司機很大牌，我們在台中不敢」，司機昨晚將影片PO上臉書，引起廣大網友熱議。

▲台中婦人要下車沒確實按鈴，反過來抱怨司機。（圖／翻攝自Facebook）



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「千錯萬錯都是司機的錯，我也是很絕望啊」，司機將約2分鐘的影片上傳臉書，畫面中可見，昨日下午3時許，該名婦人想在「南紡購物中心」下車，但當時下車鈴沒響，婦人則已經移動到靠近前門位置，過站後兩人便開始爭執。

該名婦人不斷稱自己有按鈴，司機便解釋若確實按下，會顯示「下站停靠」，婦人則冷笑說，「唉唷，你們這個台南怎麼...」、「我都站起來了你也不會問我一下」，司機回應，「我要注意路況，還是你覺得我要注意你？」

▲婦人繼續抱怨稱「你們司機很大牌」。（圖／翻攝自Facebook）



該名婦人又說，「我下次不會來台南了，夠了」、「我們台中不會這樣，很誇張欸」、「你們的司機很大牌，我們在台中不敢」，婦人接著說要投訴，司機就不再回應，婦人便繼續抱怨，「我第一次一個人來這邊玩竟然是這樣對待」、「台南絕對不會發展，你也沒有客人可以載」、「我拖這麼大的行李箱，你讓客人是這樣子過」，下車前再嗆「我會記得你的，我飯店在那裡，你叫我走這麼久，下次會來才有鬼！」

影片吸引超過4900名網友按讚，超過1500次分享，不少人留言表示，「不要丟台中人的臉，好噁心」、「台南司機的素養真好，被羞辱還忍得下這口氣」、「坐那麼久公車不知道按鈴會響？」、「明明是自己的問題，還硬要說一些有的沒的話攻擊別人」，也有人說「拜託別再來了」、「還好她說下次不會來台南了」。