疫情未達高峰「單日確診破千」有可能！專家：未來在家隔離機會很大

▲台灣本土疫情還沒達到高峰，專家認為單日破千例都有可能。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情已經連續5天升高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「目前還沒達到高峰。」台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民也直言「現在的人數還不算高點，單日破千人都有可能，因為疫情的發展很難說，未來要在家隔離的機會很大。」

目前國內幾起重要群聚包括基隆小吃店相關、新北親友/校園群聚、新北中和某社區、桃園電商相關、桃園大潭電廠、台中婚宴相關、花蓮慈濟醫院+三重旅遊團、桃園/宜蘭某教學場所和桃園某大學等。陳時中也直言「台北、新北、桃園和基隆要持續高度警戒。」

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由於本土案例持續增高，外界也擔心檢疫場所不足，陳時中則透露「如果單日達到確診1500人，可能就會啟動在家隔離。」對此，黃立民也認為「將來需要在家隔離的機會很大，因此在家隔離還是可行的」；而在家戶傳染的疑慮上，他則表示，「在哪檢疫都有風險」，在家隔離可能本身也會比較小心，因為也不會想傳染給家人。

針對目前疫情情況，黃立民說，目前疫情還沒達到高峰，因為每個人都可能再感染一些人，現在的人數應該還不算是高點，「單日破千不是不可能，是有機會的，因為疫情發展很難說。」另外，他也強調，現在必須慢慢往在家隔離的方向前進，而且真的單日案例達到千人，一定會開始有重症，所以醫療量能現在就要開始準備。

至於這波疫情要觀察多久，陳時中昨喊出10天，但黃立民認為，到底要觀察幾天不重要，因為終究要觀察下去，只是看疫情是更嚴重或是趨緩，至少得觀察一到兩個月，因為現在就是「摸著石子過河」，有點類似走一步算一步。