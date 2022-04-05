調查布查鎮300人屠殺血案　聯合國：所有跡象顯示「鎖定殺害」

▲烏克蘭認定俄軍在布查的行動就是種族屠殺。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭近日指控俄羅斯軍隊在首都基輔（Kyiv）郊外的布查鎮（Bucha）屠殺逾300位平民，聯合國今天（5日）表示，所有跡象都顯示 布查鎮的平民直接遭到鎖定且殺害。

聯合國人權事務高級專員公署表示，來自布查鎮的照片相當讓人感到不安，並強調國際法禁止蓄意攻擊平民。

聯合國人權事務高級專員公署發言人思羅塞爾（Liz Throssell）在瑞士日內瓦（Geneva）告訴記者：「我們在這裡討論的，似乎是在布查鎮直接殺害和鎖定平民的情事。」

她援引民眾雙手被綁的照片，還有遺體被焚燒的半裸女性照片。

▲烏克蘭布查鎮亞部隆斯卡街（Yablonska Street）3/18衛星影像（圖／路透）

▲布查平民屍體躺街。（圖／路透）

她指出：「這相當讓人感到不安，且確實強烈表明他們是被直接鎖定成個人目標，在這裡，我們必須強調的是，依據國際人道法，蓄意殺害平民是戰爭罪。」

思羅塞爾還說：「所有跡象都顯示，受害者是直接被鎖定且直接被殺害。」

另外，布查鎮居民歐倫娜（Olena）告訴法新社，她曾看到俄國軍人冷血射殺一名男子。

43歲的歐倫娜說：「就在我眼前，他們向一位要去超市買食物的男子開槍。」

布查鎮位於基輔市中心西北方30公里處，俄國軍隊於2月27日占領布查鎮，當時正值俄軍入侵烏克蘭戰爭的頭幾天，之後俄軍控制布查鎮長達一個月時間。

在轟炸停止後，烏克蘭軍隊才得以於3月31日收復布查鎮，之後當地就被發現有大量身穿平民裝束的遺體。