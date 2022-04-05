火辣網紅揪3人行！老公竟讓對方「爽到懷孕」　她超嗨回應網嚇傻

▲抖音網紅貝提芙（Clique Baittv）和老公是多重伴侶關係。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

抖音網紅貝提芙（Clique Baittv）日前po出影片表示，她跟老公為了慶祝結婚週年，就找來另一名女子來場三人行。沒想到，老公居然讓另外一名女子懷孕，但貝提芙也大方表示，她跟老公是多重伴侶關係，所以一點也不在意，「而且我們現在也沒有孩子。」

根據《每日星報》報導，在抖音（TikTok）擁有超過60萬人追蹤的網紅貝提芙，過去就時常分享自己和老公多重伴侶關係（Polyamory，簡稱Poly）的相處方式。她3月底上傳一支影片表示，為了慶祝結婚週年，她找來另一名女子準備來場性愛三人行，沒想到老公卻不小心讓另一名女子懷孕。

▲貝提芙時常和『老公的女友』一起玩。（圖／翻攝自TikTok）



這支影片已有超過510萬人觀看，貝提芙也解釋，「他讓她懷孕，而我們也沒有任何孩子，我跟老公是Poly，所以老公也是她（懷孕女子）的男人。」貝提芙說，她對現在夫妻倆相處方式感到非常滿意，但仍少不了網路上的批評。

許多網友紛紛留言表示，「這真的很恐怖」、「她替他生了第一個孩子，她的特殊地位就會永遠在你之上」、「我不明白為什麼要讓自己接受另一個女生」、「你們真的有相愛嗎？」

事實上，貝提芙和老公已在一起超過13年，選擇多重伴侶關係就是他們維持感情的方式。她也向網友表示，「我當然不擔心老公會跟別的女生上床，我們24小時都待在一起，只是性關係偶爾分開，這並不影響我們的感情。」