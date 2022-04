天兵俄軍「偷筆電」當防彈衣陣亡！　網譏：打中電池直接就地火化

▲烏克蘭士兵在死亡俄軍的防彈衣中發現一台筆電。(圖/推特/Anastasiia Lapatina)

記者王佩翊/編譯

俄烏衝突陷入膠著,俄軍疑似因為士兵大量傷亡導致軍力不足,且後援補給線也斷掉,只能緊急撤離部分地區的軍隊,以重組部隊。然而有一名在前線作戰的烏克蘭士兵,原本想脫下戰死俄軍身上的防彈衣作為備用軍備,然而卻發現對方穿的防彈背心內層並非裝甲板,而是裝了一台不知從哪裡偷來的蘋果筆電。筆電雖然也是金屬板,但基本上沒有防彈功能,甚至還有可能會引發爆炸。

根據烏克蘭記者拉佩提那(Anastasiia Lapatina)與新聞機構NEXTA所公布的一段影片,掌鏡的烏克蘭士兵表示,他原本正要從一名俄軍士兵的屍體上,將防彈衣脫下,沒想到待他取下防彈背心,留心查看後,卻發現這件防彈衣的內層竟然沒有防彈用的夾層,反而塞了一台偷來的MacBook Air。

影片中的筆電早已破爛不堪,而相關影片瞬間引發上萬網友關注。網友狠酸,「俄羅斯討厭西方價值觀,但還是很愛賓士跟蘋果」、「太愚蠢,竟然不知道筆電被子彈擊中會燃燒」、「如果電池被擊中,他會當場被火化」、「他一定誤會了AppleCare的意思」等。

事實上,烏克蘭當局先前就踢爆,在前線尋獲的俄軍軍備中發現,俄羅斯坦克T-72和T-80的保護層是用紙蛋盒製成的,而俄羅斯軍隊防彈衣裡裝的並不是裝甲板,而是一層薄薄的紙板,也就是「紙板防彈衣」。

烏克蘭國家預防腐敗局(NACP)局長諾維科夫(Oleksandr Novikov)因此還透過官網,公開發布給俄羅斯聯邦國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)的致謝信,語帶嘲諷地感謝俄國國防部貪污「貪到軍備上」,導致俄羅斯用於攻擊烏克蘭的軍備在兩國開戰前就已經被盜,因此烏克蘭不費吹灰之力,就能輕易擋住俄軍的攻勢。

