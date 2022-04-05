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英國確診者單周暴增490萬人！政府偷加9新冠症狀　慘遭專家酸慢2年

▲▼英國3月底的過去一周有490萬人確診新冠肺炎，等於每13人有1人染疫。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國3月底的過去一周有490萬人確診新冠肺炎，等於每13人有1人染疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎變異株Omicron的亞變種BA.2傳染能力更甚，在其強席捲下造成全球多國疫情升溫，其中英國截至3月底預計將近500萬人確診，英格蘭地區平均每13人便有1人染疫。為此，英國衛生當局近期悄悄更新新冠肺炎症狀清單，一次新增包括流鼻水、呼吸急促、疲勞、頭痛等9項症狀，不過卻遭慘專家酸爆「慢2年」。

根據英媒《每日郵報》、《衛報》，近來Omicrom亞變種BA.2強勢來襲、加上英國才剛結束了針對所有人的新冠篩檢免費制度，只有老年人、醫護與社工人員、弱勢族群能繼續免費篩檢，造成英國新冠肺炎感染速度創下歷史新高。英國國家統計局（ONS）於1日指出，截至3月26日的過去一周，英國估計有490萬人確診，等於是每13人就有1人染疫。

在此之際，英國國民保健署（National Health Service，NHS）悄悄增加官網上的新冠肺炎症狀清單，包括呼吸急促、疲勞、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、鼻塞或流鼻涕、食慾不振、腹瀉、感覺身體不適或生病。官網還特別標示備註，「這些新冠肺炎症狀與其他疾病非常類似，例如流感或感冒。」

報導指出，自從新冠肺炎病毒2年前「問世」後，英國衛生當局官員只將發高燒、持續咳嗽、味嗅覺喪失等3項症狀列入新冠肺炎症狀清單，而這2年多來都未曾更新名單；不過，隨著變異病毒株的演變，自從Omicron病毒成為疫情主流後，名單上的3項症狀反而變得不太常見。

新冠疫情追蹤應用程式ZOE首席研究員兼教授便在推特上發文反諷，指出經過2年的說服，英國國民保健署官方終於更新新冠肺炎症狀。他補充說道，從ZOE所進行的新冠肺炎研究，參與研究的陽性患者們所通報的前5大常見新冠症狀分別是流鼻涕（83%）、疲倦（71%）、喉嚨痛（69%）、頭痛（69%）、打噴嚏（68%）。

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