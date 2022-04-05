俄軍淪「老爸的軍隊」！大舉徵召60歲↓退役軍人　頂替戰死士兵

▲大量俄軍在烏克蘭戰死，俄羅斯緊急徵兵投入前線。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯舉兵攻打烏克蘭超過1個月，大量未受專業訓練就被丟上前線的士兵以及沒有規劃的後援補給線，也讓俄軍陷入意料之外的苦戰。據稱，迄今至少1.5萬名俄軍士兵戰死，為了投入更多兵力，克里姆林宮竟開始招募60歲以下的退役士兵，要他們重回軍隊替國家作戰，被酸根本就是讓俄軍成為「爸爸們的軍隊」。

根據《泰晤士報》引述俄羅斯媒體報導，由於有大量的俄羅斯士兵戰死在烏克蘭，克里姆林宮開始在西伯利亞地區的2個城市招募年齡在60歲以下的志願兵，以補足前線的軍力。事實上，俄羅斯已經有超過6萬名預備役被徵召至前線作戰，然而這些士兵都是年紀在18至27歲之間、缺乏作戰經驗的年輕人，卻占了整體俄軍的四分之一。

▲基輔近郊近日回歸烏克蘭掌控，然而已淪為廢墟。（圖／路透）



俄羅斯曾經強調，目前已經徵召13.4萬名義務役，但沒有將義務役士兵派遣至烏克蘭前線。不過他們也承認，先前曾「錯誤地」將一小部分的士兵派往戰場。根據北約統計，迄今已有至少1.5萬名俄軍士兵喪生，烏克蘭則認為至少有1.83萬名士兵戰死，不過相關數據尚未獲得俄羅斯證實。

英國智庫漆咸樓（Chatham House，又名皇家國際事務研究所）專門研究俄羅斯戰爭的高級研究員布蕾格（Mathieu Boulègue）分析，俄羅斯近期徵召的這批「60歲以下退役軍人」將會被用來駕駛卡車、擔任指揮或是工程師。

他表示，「這些年長的士兵將不會被派來作戰，但如果軍隊需要有人開車運送彈藥或是醫療用品，一個60歲的人也做得到。」

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