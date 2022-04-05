今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增216例本土個案，另增65例境外移入。本土個案分佈12縣市，其中以新北市91例最多。

▲指揮中心4/5公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日本土個案分佈為新北市(91例)、基隆市(33例)、台北市(28例)、新竹縣(13例)、桃園市(11例)、高雄市及花蓮縣(各10例)、新竹市(8例)、台中市 (5例)、宜蘭縣及彰化縣(各3例)、台南市(1例)。相關疫情調查持續進行中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心4/5公布確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）



另外，今日新增境外移入個案為32例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼(6例)、美國(5例)、越南及泰國(各4例)、日本、法國、韓國及香港(各2例)、丹麥、新加坡、墨西哥、德國、英國及澳大利亞(各1例)移入，另32例調查中。入境日介於今年3月12日至4月4日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計7,144,956例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,119,959例排除)，其中24,866例確診，分別為8,148例境外移入，16,664例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。