玩真的！馬斯克「持股9.2%」成推特最大股東　超過聯合創辦人

▲電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

從4日提交的最新文件顯示，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）持有推特（Twitter）股份達9.2%，讓他成為這個社群平台的最知名用戶，搖身一變成為最大股東。儘管他未對外透露購買目的，但此舉已讓推特股價在早盤交易中飆升22％。

根據CNN報導，馬斯克持有推特9.2％股份的消息一出後，讓推特股價在早盤交易中飆升22%，儘管馬斯克並未透露購買價格，但截至1日收盤為止，他持有的股票價值約在29億美元，但在4日上午飆升至35億美元。

馬斯克並未透露購買股票的目的，也沒有透露公司的任何其他計畫，但他上個月曾對外宣稱，他正認真考慮創建一個新的社群媒體。在推特擁有8000萬人追蹤的馬斯克，目前持有股份超過推特聯合創始人、前首席執行長多西（Jack Dorsey）及Vanguard集團（The Vanguard Group, Inc.）等投資者，成為該平台最大股東。

▲推特聯合創辦人、前執行長多西。（圖／路透）



根據美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）規定，任何投資者購買一家公司5%或以上股份，都必須在提交的文件中公開購買情況。從華爾街的角度來看，持股不到10%仍可看作是被動的，但這也代表著馬斯克未來在推特的營運中，將扮演更積極的角色。

韋德布希證券公司（Wedbush）科技分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，「我認為他（馬斯克）打算採取積極行動，迫使推特做出改變，這是讓推特董事會和管理團隊開始討論的一個信號。」他指出，就算馬斯克不試圖改變推特營運模式，但他的大規模收購仍會激起其他投資者入股，「無論如何，他都會改變推特的發展方向。」

馬斯克近來對推特及其政策多所批評，更曾在上個月於推特發文指出，推特實際上是一個公共領域，如果不遵守言論自由原則，就會從根本上破壞民主。