美太平洋艦隊司令：履行防衛台灣承諾不能鬆懈

▲美國太平洋艦隊司令表示，美國履行防衛台灣、支持台灣強化自衛能力的承諾不能鬆懈。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電

俄烏戰事引發台海安全聯想，美國太平洋艦隊司令帕帕羅今天表示，中國勢必從中借鏡學習，但可能犯台時間點相當難預測，美國履行防衛台灣、支持台灣強化自衛能力的承諾不能鬆懈。

帕帕羅（Samuel J. Paparo）去年5月接任太平洋艦隊司令，他今天與多位來自印太區域國家的駐美記者進行圓桌座談，討論美國區域安全承諾與當前情勢。

中央社記者提問，俄羅斯入侵烏克蘭遭遇激烈抵抗，美歐與印太多國也聯合發動抵制，這會如何影響中國犯台戰略盤算，是可能讓北京不敢輕舉妄動，還是反讓攻台時間表提早。

帕帕羅表示，毫無疑問，中國密切關注俄烏情勢，試圖從中借鏡學習。他說，端看他們學到多少，但北京將依此做調整，積極提升軍力。

美國前印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）去年3月曾預測，中共恐在6年內攻台。但帕帕羅指出，戴維森提的時間表，其實是依據開放資源內中共領導人的演說；他認為中國可能犯台時間點非常難預測，其中牽涉太多複雜因素，需要永遠保持警覺。

帕帕羅說，若有任何人認為美國可以喘口氣、放鬆一下，或在對維持印太區域的自由與開放，抑或是對台灣關係法、六項保證與美中三公報的承諾上有所讓步，「我都不會支持」，因為情勢太難以預測。

在這脈絡下，帕帕羅表示，他不願意說或做任何可能降低急迫感的事，包括預作準備、捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及透過支持台灣強化自衛能力，履行美國在中國若武力犯台時依法對防衛台灣的承諾。

至於台灣軍隊有何弱點應改善，以提升擊退共軍機率，帕帕羅說，他相當讚賞台灣軍隊，總統蔡英文與台灣國防部長也十分值得稱讚，他們了解自身能力且致力提升。

若台海爆發戰爭，帕帕羅表示，要靠全面性努力才能在戰場上從頭到尾防禦，包括一開始的台灣海峽，再到海岸線、一道道山口。他說，台灣必須把自己變成難以鎖定的動態軍隊，必要情況下要能出動整體社會一起加入防禦作戰。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）今天接受澳媒「九號新聞」（Nine News）訪問，對俄軍入侵烏克蘭、中國在印太集結軍力表達關切，直指「未來幾年我們區域可能出現衝突」。

帕帕羅回應指出，由於事件的高度不可預測性，他一向是以未來幾年區域可能發生衝突的想法在做事。

他表示，過去幾年區域情勢升高，美英澳新戰略聯盟AUKUS的出現就是一大例證。他每天做的就是展現軍力，嚇阻軍事衝突，透過打造並展現美國擁有能快速派上場的動態戰力，確保非法侵略者付出的代價遠高於收穫。