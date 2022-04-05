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聯合國示警：全球不減排　世紀末升溫恐達3.2度

▲▼ 日本街景,熱浪,夏天。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球溫室氣體排放量在過去10年仍節節升高，達到史上最高峰。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦4日綜合外電報導

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）今天發表大型報告指出，大刪化石燃料用量、種樹、少吃肉，這些只是這10年的必要行動，才能把升溫控制在比工業革命前高攝氏1.5度內。

雖然IPCC自1990年以來不斷提出氣候變遷警訊，全球溫室氣體排放量在過去10年仍節節升高，達到史上最高峰，結果就是2015年巴黎氣候協定設置的攝氏1.5度升溫限制可能守不住，升溫幅度恐於本世紀末達到約3.2度。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在報告發表時說，各國去年底在格拉斯哥（Glasgow）開完聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）後，基於新許下的承諾，懷著天真的樂觀離去，「但現有的氣候承諾仍意味著排放量會增加14%，而多數主要排放國連採取必要行動去兌現這些不足以達標的承諾都沒做到」。

根據報告，目前只有在這10年從農業、運輸、能源到建築等所有領域都大幅刪減排放量，才能力挽狂瀾。即便如此，各國政府也將必須努力種更多樹及研發技術，以消除工業活動逾百年來在大氣中產生的部分二氧化碳。

IPCC報告的共同主席斯基（Jim Skea）在聲明中說：「現在不行動就永遠來不及了。」這是IPCC一系列3份報告中的最後一份，下次至少要5年後才會再開始檢視氣候情況。

這份報告發布後，主管歐盟氣候政策的堤孟思（Frans Timmermans）呼籲歐洲決策者加倍努力終結對俄羅斯煤炭、天然氣和石油的依賴。

堤孟思告訴歐洲議會：「烏克蘭戰爭只會加深我們的急迫感，因為在我看來，現在沒人有藉口不加速終結過度使用化石燃料的情況。我們不能再繼續進口大量化石燃料了。」

IPCC過去關於減少碳排的報告都聚焦在永續燃料替代選項的承諾上，例如太陽能和風能，而這份新報告罕見地強調必須抑制消費需求。

倫敦政經學院（London School of Economics）經濟人類學者希克爾（Jason Hickel）說：「多數人都假定削減需求可透過效率提升來達成。但我們現有證據顯示，單是這樣還不夠。」

報告指出，若不削減能源需求，要在這個10年內迅速減少排放以將升溫控制在攝氏1.5度以內，幾乎是不可能的事。

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