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名模遭控包養詐欺！花6萬僅牽手+輕吻最後神隱　他怒告全吞敗

▲模特洪子雯在台灣甜心網上刊登包養啟事引發詐欺糾紛，經士林地檢裁定不起訴，聲請交付審判也遭法官駁回。（圖／翻攝臉書）

▲名模洪子雯在台灣甜心網刊登包養訊息引發詐欺糾紛，經士林地檢處理不起訴，聲請交付審判也遭法官駁回。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

不少男子透過網路抖內直播網紅、小模出手大方，但這類斥資與花錢網模親近的交易過程也衍生不少糾紛；曾拿下超模大賽后冠的名模洪子雯遭王姓男子提告詐欺，控訴他在2021年2月在包養網站「台灣甜心網」認識洪女，洪女自稱家庭困苦，父母離婚後模特兒工作又因疫情沒收入處境堪憐。

王男誤信為真，以每月花6萬元與洪女交往，結果1個月僅見到對方7次面，且洪女僅讓王男牽手、輕吻，甚至後期還拒絕見面，王男認為被騙提告詐欺，士林地檢署認定全案屬「感情糾紛」，處分洪子雯不起訴，王男不服向高檢署聲請再議、地院申請交付審判均遭駁回。

根據院檢調查，洪子雯雖然在該網站聲稱可接受包養，但警方查出王男「 包養」期間，洪女仍在其他交友平台與其他男網友聊天，且洪女戶頭內有多人匯款給洪女，王男因此認定洪女涉及詐騙。

檢方查出、洪子雯早跟經紀公司陳姓負責人同居，雖然向其他男子誆稱工作收入欠佳、經濟不穩且須償還姑姑代墊學費，但事實上法院調閱洪女IG社群紀錄，發現洪女經常與陳姓男友出入台北市萬豪酒店mark's teppanyaki、君品頤宮Le Palais等高級餐廳。

洪陳兩人並常開賓士車出遊，並互贈香奈兒高檔球鞋，甚至兩人在疫情工作清淡期間，外帶午餐經常是千元和牛餐盒、購置玩具也經常數萬元起跳，甚至近期洪陳兩人斥資購買位於某雙鐵共構區附近的四大房豪宅共築愛巢，讓法官認定洪女，並非如她對外所言經濟窘困需要「給人包養」

檢警發現名模洪子雯早有穩定男友，雙方甚至購房共築愛巢，但洪女仍多次在網上PO文求包養引發男粉絲抖內、匯款包養爭議，儘管王男指控包養洪女一個月期間，洪女不僅不配合見面，且雙方約會時態度冷淡，還辯稱當模特兒工作時間不固定。

士林地檢署調查指出，洪女因擔任模特兒，見面時間無法配合並非「全然無據」，檢察官認定該案應屬感情糾紛、王男匯款行為是「維繫雙方關係的贈與」認定洪女詐欺罪證不足，處分不起訴；王男不服聲請高檢署再議也遭駁回。

後來王男聲請將案件交付審判，士林地院法官審理後雖然證實洪女與公司陳姓負責人早就是男女朋友，她卻隱瞞此事實在網路刊登求包養交友啟事，顯然「這段感情」談的有爭議，但法官點出關鍵「經濟行為存在不同程度的交易風險、國家不能對所有無價值投資一概動用刑罰權」，以及「為討好女方自願贈與財物」不構成詐欺行為，因此駁回交付審判聲請；王男將對洪子雯續提民事告訴，請求返還不當得利。

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