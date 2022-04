烏「半裸女屍」遭烙印詭異卍字！俄軍涉性侵虐殺　還想栽贓亞速營

▲馬力波一具女屍被烙上卍字標記,身上還有遭性侵的痕跡。(圖/推特/@lesiavasylenko)

記者王佩翊/編譯

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭超過1個月,儘管因為烏軍與當地居民的頑強抵抗,俄軍陷入意料之外的苦戰,但凡是其所到之處,都可以看到無辜平民慘遭殺害,甚至有大量婦女與兒童被性侵。烏克蘭女議員瓦西連科便公開了一張駭人照片並表示,俄軍不但性侵虐殺無辜女性,甚至還在遺體烙印「卍」字圖樣,企圖將殘暴行徑栽贓給被普丁稱為新納粹的烏克蘭「亞速營」。

根據《每日郵報》報導,烏克蘭反對黨Holos議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)4日在推特公開了一張照片並寫道,「這是一具遭到性侵並虐殺的女性遺體。」從照片上可以看到,這具女性遺體傷痕累累,不但滿是瘀青,皮膚上還被以殘暴的手段,烙印出巨大的納粹標誌「卍」字圖樣。

該張照片最初是由一個親俄的社交帳號所發布,該帳號聲稱,位於馬力波的烏克蘭「亞速營」成員在性侵並虐殺該名女子後,在其身上燒出了這個納粹標誌。亞速營是烏克蘭民兵組織,同時也是俄羅斯總統普丁口中的「新納粹」。亞速營長期駐守在馬力波以保衛這座城市。該帳號稱,這具被虐殺的女性遺體是出現在亞速營的地下軍營中。

相關說法隨即遭到親烏人士反擊,他們在社交帳號上表示,俄軍故意以這種方式殘害屍體,藉此將惡行嫁禍給烏克蘭人民,並以此證明他們的軍事入侵是「合理的」。事實上,普丁高舉「去納粹化」的大旗並聲稱要解放烏東同胞,才會軍事進攻烏克蘭。

儘管目前還無法證實兩造說法的真實性,但有各項證據都證實,俄軍在烏克蘭大量殘殺平民,其中基輔郊區小鎮布查最為嚴重。烏克蘭2日正式奪回並掌控相關地區後,便在布查發現至少410具的平民遺體,其中有人躺在街上,有人雙手遭綁,被「行刑式槍決」,甚至還有屍體保持著死前騎腳踏車的姿勢。

Tortured body of a raped and killed woman. I’m speechless. My@mind is paralyzed with anger and fear and hatred. #StopGenocide #StopPutinNOW pic.twitter.com/Kl0ufDigJi