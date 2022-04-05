烏克蘭超狂女狙手衝前線　正面照曝！封抗俄英雄嗆「俄軍不是人」

▲烏克蘭女狙擊手Charcoal重返戰場前線作戰。（圖／翻攝自推特@lapatina_）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭一名稱號「Charcoal」的女狙擊手出身海軍陸戰隊，重返前線戰場的她開嗆俄軍根本不是人，向其他前線士兵喊話必須打敗這些「半獸人」，成為烏軍勇敢抗俄一大英雄象徵。如今她身穿軍服的長髮身影也曝了光。

每日郵報報導，Charcoal於2017年加入烏克蘭海軍陸戰隊，並在烏克蘭東部頓內茨克及盧甘斯克與親俄分裂份子作戰。儘管她今年1月離開軍隊，但在短短1個月後就回到第35步兵旅，且向烏克蘭前線士兵喊話。

Charcoal誓言要與俄軍戰鬥到底，「這些人根本不是人，就算是法西斯份子也沒有這些半獸人那麼卑鄙，我們必須打敗他們」。許多烏克蘭官員把俄軍稱為「半獸人」（orcs），也就是小說《魔戒》（The Lord of the Rings）中的邪惡怪物軍隊。

儘管Charcoal的真實身分尚未被揭露，但身穿軍服的長髮身影已曝光，且被拿來與烏克蘭傳奇女狙擊手帕夫利琴科（Lyudmila Pavlichenko）相比較。帕夫利琴科是烏克蘭人，在二戰期間成功擊殺309名納粹份子，其中包含36名敵軍狙擊手，被封為「死亡之女」（Lady Death）與「狙擊女王」（Sniper queen）。

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