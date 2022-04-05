男友電腦發現神秘資料夾　她打開驚見「親妹妹私密照」崩潰分了

▲瑪利亞在男友電腦裡發現「神秘資料夾」。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）



記者吳美依／綜合報導

25歲的瑪利亞（Maria）與男友論及婚嫁，距離婚禮只剩下3個月，某天意外發現對方電腦裡的「神秘資料夾」，裡面都是她親生妹妹以及男方女同事們的清涼私密照片。瑪利亞情緒崩潰，立刻取消婚約。

瑪利亞將這段傷心往事分享至TikTok，立刻引發熱烈討論，影片至今累計超過75萬次觀看。她解釋，由於自己的電腦壞了，所以才與男友一起使用對方的電腦尋找工作，「他下載我的履歷後，點開資料夾，想要看看檔案被儲存到哪裡」，卻意外曝光此事。

男方解釋，他工作時「太無聊了」，所以才會盯著這些照片，想像女子們裸體的模樣，尋求振奮與刺激。但瑪利亞指出，前男友還會在網路上瘋狂追蹤她妹妹的一舉一動，甚至從Instagram上截圖，而且都是用於情色目的。

網友們簡直不敢置信，紛紛湧入留言區表達支持，「至少比離婚更好，親愛的。妳救了妳自己。」、「妳不只救了妳自己，也救了那些女生。」、「如果妳為了挽救這段關係而保持沉默，他可能真的會做出什麼事情。」、「我為妳感到好噁心，只能送給妳滿滿的療癒和愛。」、「妳真的逃過一劫！」

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