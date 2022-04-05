　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衛星比對畫面曝光！烏克蘭布查多人陳屍街頭3周　打臉俄羅斯

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯政府否認殺害烏克蘭布查鎮平民指控，宣稱軍隊3月底早就撤離，相關證據4天後才出現是西方國家在搞鬼。但依據衛星影像顯示，布查鎮平民遺體陳屍街頭的狀況早在數周前就有出現，與俄方所宣稱的說法明顯相矛盾。

▲▼ 3月31日，可見烏克蘭布查鎮亞部隆斯卡街（Yablonska Street）建築物、裝甲車輛被毀。。（圖／路透）

▲3月31日衛星影像顯示，布查鎮亞部隆斯卡街（Yablonska Street）的建築物、裝甲車輛被毀。（圖／路透）

紐約時報報導，基輔郊外城鎮布查鎮（Bucha）許多平民在3周前被殺害，當時正值俄軍占領該地區。當地議會成員4月1日拍下一段影片，布查鎮亞部隆斯卡街（Yablonska Street）有多具遺體，而美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar）衛星影像顯示，自俄軍3月11日占領當地以來，至少有11人死亡橫屍街頭。

紐時核對衛星影像後發現，在3月9日至11日期間，亞部隆斯卡街頭確實出現與人體大小接近的黑色物體。就在烏軍收復布查後，影像中的黑點位置正是小鎮平民陳屍地點，如同當地議會成員所拍攝的影像那樣。更進一步的分析顯示，影像中的黑色物體停留在原地3星期。

下方影片恐引起不適，請斟酌觀看

死者死亡原因尚待確認，部分遺體陳屍地點似乎位在一處坑洞旁，部分倒在廢棄車輛附近，有3人死在自行車旁邊，有的人手被白布綁在身後。這些遺體陳屍地點就在亞部隆斯卡街至少800公尺範圍內。

相關畫面照片流出後，各國紛紛發聲譴責，而面對種族滅絕指控的俄羅斯克里姆林宮則是否認到底，更稱這是西方社會設計的另一場騙局。美國國防部表示，俄軍應該要為布查鎮的暴行擔起責任。

►德法驅逐75名俄外交官！　烏曝2000名俄「布查戰爭罪犯」名單
►澤倫斯基轟俄軍惡行「超越納粹」：其他城鎮死亡平民比布查更多
►拜登痛批：普丁就是戰爭犯　應為「布查事件」暴行面臨戰爭罪審判

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
黃明志327萬頻道遭清空！　影片全消失
快訊／台東+1！　關山國小明停課一天
OL床上被嫌如死魚！夫凍未條　還邀她「3P慶祝」
快訊／廣東工廠爆炸！　驚現「巨型蘑菇雲」
今天「2時段」最招財！　12生肖發財秘訣曝
快訊／竹市至少增3例！國中教師確診　小孩、保母也染疫
女童「陰道、直腸撕裂」！　烏克蘭醫崩潰：才10歲
「祖先去投胎了」妹子困惑：為何要掃墓？　網戰翻曝用意
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男友電腦發現神秘資料夾　她打開驚見「親妹妹私密照」崩潰分了

金與正嗆南韓防長瘋子垃圾！以「核武」威脅　又改口稱不對同族動武

馬力波女童「陰道、直腸撕裂」！烏克蘭醫崩潰：最大的才10歲

衛星比對畫面曝光！烏克蘭布查多人陳屍街頭3周　打臉俄羅斯

美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機　最新軍援高達86億

立陶宛外交降級　俄國誓言報復！普丁簽「不友好國家」簽證限制令

曾支持兩國搭橋建天然氣管通俄　德總統首次認錯

英外相：西方應加強制裁力道　人權理事會容不下俄羅斯

歐盟：俄烏戰爭將使歐洲經濟大幅趨緩

加州槍擊案6死12傷！　美學者：槍枝氾濫不可能避免

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

台中38歲男想認識16歲女兒　悍母氣炸撂乾弟把人打死

加油員「蹲跪地上」清理油槽　女駕駛直接輾過：完全沒看到

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

男友電腦發現神秘資料夾　她打開驚見「親妹妹私密照」崩潰分了

金與正嗆南韓防長瘋子垃圾！以「核武」威脅　又改口稱不對同族動武

馬力波女童「陰道、直腸撕裂」！烏克蘭醫崩潰：最大的才10歲

衛星比對畫面曝光！烏克蘭布查多人陳屍街頭3周　打臉俄羅斯

美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機　最新軍援高達86億

立陶宛外交降級　俄國誓言報復！普丁簽「不友好國家」簽證限制令

曾支持兩國搭橋建天然氣管通俄　德總統首次認錯

英外相：西方應加強制裁力道　人權理事會容不下俄羅斯

歐盟：俄烏戰爭將使歐洲經濟大幅趨緩

加州槍擊案6死12傷！　美學者：槍枝氾濫不可能避免

馬祖爽玩3天才6880元　看藍眼淚、吃下午茶賞無敵海景

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演進化論解釋：第一名其實是她

中華電員工實施分流上班　連假後需快篩陰性才能上工

藍寶堅尼新車預告4／12亮相　碳纖維引擎蓋、V10動力將達640匹

疏導交通遇車禍！女轉彎被對向車遮眼　警遭擊落肩腳骨折急送醫

「三峽疫情沒降！是檢測塞車」　卓冠廷提醒：民眾邊等邊擔心群聚

黃明志327萬頻道被盜「影片全遭清空」！　名稱被改俄文髒話…網傻眼

快訊／台東+1！女居隔陰轉陽確診　關山國小明預防性停課一天

想死就讓妳死！恐怖情人暴打女友要硬上　一動作不舉卻讓她更慘

企業開工快篩陰才可上班？柯文哲：有症狀再快篩

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

俄軍「血腥虐殺」！孩童婦女遺體被肢解

烏女童陰道、直腸撕裂！醫崩潰：最大才10歲！

東京微波爐火災增　過度加熱成主因

開新航線就辱泰王　越捷航空恐面臨15年徒刑

澤倫斯基親訪布查　稱俄軍屠殺將被認定種族滅絕

女屍全裸遭焚丟路邊　烏俄士兵都伸魔爪

拜登：普丁應該為布查事件　面臨戰爭罪審判

他用台幣32元買到1棟房「卻換來惡夢一場」

美IKEA回收舊家具　最高50％折抵

馬斯克入股推特成最大股東　股價一度漲逾26%

基輔俄軍2／3撤離整併　美曝下一步

德法驅逐75名俄官員！　烏曝「2000人戰爭罪犯」名單

俄3月經濟數據雪崩！　專家估今年GDP衰退15％

更多熱門

相關新聞

美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機

美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機

美國五角大廈1日晚間宣布，將向烏克蘭提供3億美元（約新台幣86億）軍援，2名知情人士也向《彭博社》表示，具體設備包括10架最新型號的彈簧刀無人機Switchblade-600，此機型被稱為「坦克殺手」，配備著能夠摧毀俄軍坦克及火炮的彈頭。

男騎友人車奔馳台3線　自摔溝送醫

男騎友人車奔馳台3線　自摔溝送醫

德法驅逐75名俄官員！　烏曝「2000人戰爭罪犯」名單

德法驅逐75名俄官員！　烏曝「2000人戰爭罪犯」名單

基輔俄軍2／3撤離整併　美曝下一步

基輔俄軍2／3撤離整併　美曝下一步

立陶宛逐俄大使降外交關係！　斥布查屠殺「戰爭罪」

立陶宛逐俄大使降外交關係！　斥布查屠殺「戰爭罪」

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武布查Yablonska Street影音

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

57萬YT「觸電網」無預警被下架

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

快訊／「獨臂刀王」王羽病逝　享壽80歲

停紅線吃飯挨罰！顧客氣炸要店家繳錢

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面