　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英外相：西方應加強制裁力道　人權理事會容不下俄羅斯

▲▼英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國外交大臣特拉斯呼籲西方加強制裁力道。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦4日專電

英國外交大臣特拉斯今天說，「來自西方的金錢仍源源不絕流向俄羅斯的戰爭機器」，這現象必須停止。除了呼籲西方加大對俄制裁力道、加強軍援烏克蘭，她並稱俄羅斯沒有資格繼續參與聯合國人權理事會。

她指出，事實是，對付俄羅斯，「硬起來」才是真正有效的作法。

特拉斯並宣布英國提供1000萬英鎊援助烏克蘭公民組織，包括協助戰爭期間遭敵方性侵的平民。

特拉斯（Liz Truss）今、明兩天訪問波蘭首都華沙，今天傍晚與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會晤後在英國駐波蘭大使館舉行聯合記者會，明天將與波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）會面。

英國、烏克蘭和波蘭2月中旬組成三方安全合作聯盟，當時並發表聲明強調，每一個歐洲國家都有選擇或改變安全事務約定的自由，且沒有任何一個國家有權視歐洲任一部分為其勢力範圍。

七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）本週稍晚將在布魯塞爾召開外長會議。烏克蘭近日奪回對首都基輔（Kyiv）和基輔州的控制，但在俄軍撤退後，基輔市郊布查鎮（Bucha）數以百計平民遭俄軍屠殺、強暴的慘狀震驚國際。

特拉斯說，加強支援勇敢的烏克蘭人民是英國及其盟友的責任；除了提供烏方更多武器，G7和NATO成員國也應宣布更嚴厲、範圍更大的對俄制裁。

她承諾將遊說盟友停止讓俄羅斯船艇泊靠各國港口、打擊俄羅斯銀行和更多產業，並推動各國為禁止進口俄羅斯石油、天然氣和煤炭商定明確時程。

她強調，只要俄軍尚未撤出烏克蘭且俄羅斯持續威脅歐洲安全，各國就不應討論解除對俄制裁。她指出：「烏克蘭必須徹底恢復領土完整」。

在英國等共約40個國家要求下，國際刑事法院（ICC）於3月初啟動調查俄羅斯戰爭罪行。特拉斯今天表示，英國持續提供ICC財務、技術和人力支援，並與烏克蘭政府密切合作，「我們不會停止腳步，直到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）潰敗、烏克蘭勝利」。

她也提到，在對烏克蘭犯下諸多駭人罪行後，俄羅斯沒有資格繼續參與聯合國人權理事會（UNHRC）。

UNHRC於2020年10月改選部分席次，俄羅斯、中國等人權紀錄惡劣的國家代表也當選，非自由民主國家總計占理事會約6成席次。

隨著俄羅斯2月24日公然侵略烏克蘭，解除俄羅斯聯合國安全理事會常任理事國身分的國際呼聲也日益強烈。

庫列巴指出，雖然烏克蘭成功保衛了基輔，但俄軍預期將在烏克蘭東部、南部加強攻勢。

他提到，俄軍在布查殘殺平民不過是他們在烏克蘭境內所犯罪行的冰山一角，在伊爾平（Irpin）、馬立波（Mariupol）等其他烏克蘭城鎮鄉村，能見到更慘烈場景。

他指出，西方持續購買俄羅斯天然氣、石油和煤炭等原物料，與俄羅斯的貿易活動未中斷，且部分俄羅斯銀行尚未被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）國際支付系統，西方仍能與俄羅斯交易。

庫列巴強調，制裁只做半套遠不足以懲戒俄羅斯，他代表俄軍暴行受害者和烏克蘭人民要求西方各國本週內對俄羅斯宣布「最嚴厲」制裁。

他說，他聽過各國數以千計拒絕對俄羅斯實施特定制裁的理由，但現在各界該停止猶豫、停止以商業考量為藉口，務必在更多殺戮和破壞發生前，阻擋俄羅斯戰爭機器。他也呼籲西方提供烏克蘭要求的所有種類及足夠數量武器。

庫列巴說：「我在此邀請那些還猶豫不決的外國代表及同僚即刻造訪布查，站在亂葬崗前看看那些屍體，包括死前遭強姦的烏克蘭女性的屍體，以及俄方企圖燒毀滅跡的屍體。」「先去布查看看，再來和我談。」

他也對未來能在基輔見到特拉斯表示期待。

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／開電信業第一槍！　台灣大：明起全員居家上班
快訊／新竹市國中老師確診！　全校停課10日
王喜PCR爆血　他「6個不相信」揪重點！網全懂了
快訊／林右昌解隔首現身！　「我瘦了3、4公斤」
快訊／解封取消！　上海宣布「繼續封城」
王羽病逝！奠定武打巨星「比李小龍還早」　李安高度評價
華航林依晨凍卵！　驗血震驚：太傻太天真
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機　最新軍援高達86億

立陶宛外交降級　俄國誓言報復！普丁簽「不友好國家」簽證限制令

曾支持兩國搭橋建天然氣管通俄　德總統首次認錯

英外相：西方應加強制裁力道　人權理事會容不下俄羅斯

歐盟：俄烏戰爭將使歐洲經濟大幅趨緩

加州槍擊案6死12傷！　美學者：槍枝氾濫不可能避免

澤倫斯基轟俄軍惡行「超越納粹」：其他城鎮死亡平民比布查更多

俄羅斯3月經濟數據恐怖雪崩！　專家估今年GDP衰退15％

德法驅逐75名俄外交官！　烏曝2000名俄「布查戰爭罪犯」名單

科技股領漲！那指勁揚271點　美股4大指數全收高

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

台中38歲男想認識16歲女兒　悍母氣炸撂乾弟把人打死

加油員「蹲跪地上」清理油槽　女駕駛直接輾過：完全沒看到

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機　最新軍援高達86億

立陶宛外交降級　俄國誓言報復！普丁簽「不友好國家」簽證限制令

曾支持兩國搭橋建天然氣管通俄　德總統首次認錯

英外相：西方應加強制裁力道　人權理事會容不下俄羅斯

歐盟：俄烏戰爭將使歐洲經濟大幅趨緩

加州槍擊案6死12傷！　美學者：槍枝氾濫不可能避免

澤倫斯基轟俄軍惡行「超越納粹」：其他城鎮死亡平民比布查更多

俄羅斯3月經濟數據恐怖雪崩！　專家估今年GDP衰退15％

德法驅逐75名俄外交官！　烏曝2000名俄「布查戰爭罪犯」名單

科技股領漲！那指勁揚271點　美股4大指數全收高

小嫻驚爆「退出擺攤界」　2原因大吐苦水：關關難過關關過！

有溫度的在地名讓人長知識了　全台和百貨最近的保安林是這座

今天清明節！2大時段最招財　「這金額」放床底旺到炸

陸新增本土16412例「再創單日新高」　超9成是無症狀患者

「祖先去投胎了」妹子困惑：為何每年要掃墓？　網戰翻曝用意

美式拿鐵買2送2、全品項第2杯7折！4大超商「開工咖啡優惠」先看

賣到哪排到哪！桃園神出鬼沒「麻糬餐車」　人氣必點奶油、白頭翁

瘋電影／尼羅河謀殺案　謀財害命零容忍

開電信業第一槍！台灣大哥大宣布6日起　全員居家辦公為主

美向烏克蘭提供「坦克殺手」無人機　最新軍援高達86億

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

國際熱門新聞

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

俄軍「血腥虐殺」！孩童婦女遺體被肢解

東京微波爐火災增　過度加熱成主因

開新航線就辱泰王　越捷航空恐面臨15年徒刑

澤倫斯基親訪布查　稱俄軍屠殺將被認定種族滅絕

拜登：普丁應該為布查事件　面臨戰爭罪審判

美IKEA回收舊家具　最高50％折抵

女屍全裸遭焚丟路邊　烏俄士兵都伸魔爪

馬斯克入股推特成最大股東　股價一度漲逾26%

他用台幣32元買到1棟房「卻換來惡夢一場」

基輔俄軍2／3撤離整併　美曝下一步

立陶宛逐俄大使降外交關係！　斥布查屠殺「戰爭罪」

德法驅逐75名俄官員！　烏曝「2000人戰爭罪犯」名單

那指勁揚271點！　科技股領漲美股收高

更多熱門

相關新聞

烏總統轟俄超越納粹：他城遭殺害平民多過布查

烏總統轟俄超越納粹：他城遭殺害平民多過布查

俄軍涉嫌殘忍殺害基輔周圍以及布查（Bucha）410名平民，引來國際抨擊，烏克蘭總統澤倫斯基親自視察布查後，表示已得知消息指出，在博羅江卡（Borodyanka）和其他烏軍成功解放的城鎮，「被侵略者殺害的受害人數可能甚至會更高」。

俄3月經濟數據雪崩！　專家估今年GDP衰退15％

俄3月經濟數據雪崩！　專家估今年GDP衰退15％

「台灣救了我」　俄羅斯妹揭原因：不想回國

「台灣救了我」　俄羅斯妹揭原因：不想回國

德法驅逐75名俄官員！　烏曝「2000人戰爭罪犯」名單

德法驅逐75名俄官員！　烏曝「2000人戰爭罪犯」名單

基輔俄軍2／3撤離整併　美曝下一步

基輔俄軍2／3撤離整併　美曝下一步

關鍵字：

英國外交大臣特拉斯Liz Truss俄羅斯聯合國人權理事會

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

癌末妻彌留！夫幫過最後節日醫師哭了

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

57萬YT「觸電網」無預警被下架

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

汐五高架BMW自燃！露肚中空妹「背對火球」漫步

婆婆逼產子給300萬　尪一句讓妻笑噴

8歲女遭叔性侵13年　媽竟回「要忍耐」

王喜被抓包早確診！史書華：還跑來台灣是三小

快訊／「獨臂刀王」王羽病逝　享壽80歲

做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾　他8刀捅死小三

停紅線吃飯挨罰！顧客氣炸要店家繳錢

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面