德法驅逐75名俄外交官！　烏曝2000名俄「布查戰爭罪犯」名單

▲澤倫斯基到基輔周邊城鎮布查視察，認定俄軍行為就是種族屠殺。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍撤離基輔地區後，在布查（Bucha）涉嫌犯下殺害410名平民的罪刑被公開，德法宣布驅逐俄羅斯外交官員共75人。此外烏克蘭情報部門公布一份名單，稱列出人員是在布查犯下戰爭罪的俄軍，名單多達2000人。

綜合外電報導，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在4日的聲明中表示，德國將驅逐大量的俄羅斯外交官員，總共40人，並宣布他們是「不受歡迎人員」。她並稱這些俄國官員每天都在想辦法阻礙德國人民自由和社會的凝聚力，「他們對那些想找我們尋求庇護的人構成威脅，我們不會再容忍這些行為，這就是我們今天要對俄國大使館說的話。」

法國外交部同天也宣布，將會驅逐35名「和我國安全利益相違背」的俄國外交官，「這一行動是歐洲的一部份，我們的第一要務一直都是確保法國和歐洲的安全。」

此前立陶宛也宣布驅逐俄羅斯大使，降低兩國外交關係，國際針對俄羅斯的進一步制裁也在研擬當中，而這些都是對俄軍在布查鎮殺害410名平民的反應。部分平民被雙手反綁，遭到行刑式槍決，更有280人被埋在一處教堂後的亂葬崗。

烏克蘭國防部網站公布情報部門整理的「在布查對烏克蘭人民犯下戰爭罪」的俄羅斯人員名單，約2000人，名單內容包括出生日期、姓名、護照號碼、軍隊個人編號等。公告並附上一段訊息，「記住！所有對烏克蘭平民犯下戰爭罪的罪犯，都將被繩之以法。」