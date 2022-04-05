婦微波杯麵燒死自己　日專家警告「這些東西」加熱過頭會起火

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婦人微波杯麵燒死自己　日專家警告：過度加熱成主因

▲▼微波食物。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

▲微波爐如果起火，應拔掉電源插頭停止加熱。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

中央社

日本東京都發生微波爐火災事故與日俱增，東京消防廳受訪表示，2021年全年發生65起創新高紀錄，主因跟加熱過頭或操作不當等有關，而民眾因為疫情增加使用機會可能也有影響。

日本讀賣新聞報導，如果在加熱過程中微波爐起火該如何處置？十分熟悉微波、專長環境化學工學的日本上智大學教授堀越智說，微波爐是金屬製，延燒到外面的可能性低，「重點在於不要驚慌，拔掉電源插頭停止加熱」。

最危險的處置方式就是突然打開微波爐門，因為氧氣進入爐內，有可能造成內部火勢向外噴出。

東京都荒川區2013年11月曾發生一起案例，當時一名60幾歲婦女將起火的杯麵從微波爐內取出後，不慎引燃自己的衣服，最後因為嚴重燒傷死亡。

▲▼泡麵,杯麵。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本去年發生一對母女凌晨用微波爐加熱杯麵時，微波爐突然發生爆炸。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

還有一個重點，民眾必須經常清潔微波爐內的髒污及食物殘渣，因為如果把已碳化的物體放著不管，有可能導致起火，東京都江戶川區一處民宅2021年4月就發生這樣的情況，造成40多歲男性被煙嗆傷喉嚨。

家住江戶川區的81歲高齡婦人，今年3月8日因為用微波爐加熱3個章魚燒，造成微波爐冒出陣陣白煙並觸發火災警報器。

趕到現場的消防隊員跟婦人說，「加熱過頭了」，但婦人已經忘記自己操作微波爐的過程，只說「每天都在用的微波爐，沒想到竟然會冒煙」。

東京消防廳表示，東京都內2012年共發生22起微波爐火災，但隨著疫情擴大，2020年全年增加到51起、2021年更增加到65起；今年截至3月底止，也比2021年同期增加15起、總數27起。

截至2021年止的過去10年內，東京都共發生394起微波爐火災，東京都消防廳調查發現，「過度加熱」占逾半數的209起，占比約53%；拿不能用在微波爐的包裝進行加熱的「使用不當」有76起，占比約19%。

堀越智說，「失去水分容易變乾的食品」，起火的危險性很高，這是因為微波特性是易於被碳吸收，所以一旦微波爐內食物碳化的話，溫度有時可能在數秒內達到攝氏1000度。

東京消防廳調查指出，像地瓜、馬鈴薯等，及包子、麵包、點心類食品，加熱過頭就可能發生微波爐火災。過去曾進行過相關實驗，將生地瓜用700瓦功率持續加熱12分鐘就會冒煙，再加熱2分鐘就起火。

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