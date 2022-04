俄軍「血腥虐殺」！地下室驚見18具肢解遺體　孩童耳朵被割下

▲布查鎮長透露,他在街上看到至少22具遺體。(圖/路透)

記者曾羿翔/綜合報導



烏俄戰爭未歇,俄軍日前撤離烏克蘭首都基輔郊區後,他們犯下的殘忍暴行被意外揭露。基輔郊區驚傳幾乎變成亂葬崗,在一棟房子的地下室找到了18具遺體,包括被肢解的婦女與孩童。

綜合外媒報導,住在基輔郊區的80歲的老婦人達比茲(Maria Dabizhe)指出,士兵們在戰爭爆發幾天後抵達村莊,「他們到我的房子,我詢問他們要在這做什麼,他們告知我只是試圖要做好自己的工作。」烏克蘭防衛人員透露,「我們發現一間房子的地下室有18具遺體,他們在生前受到酷刑,有的耳朵被割掉,有的被拔掉牙齒。」

▲烏克蘭基輔州布查(Bucha)橫屍遍野,還發現280人亂葬崗。(圖/路透)

報導還指出,被發現的遺體包括男人、女人以及14到16歲孩童,遺體皆殘缺不全。位於基輔郊區的布查鎮(Bucha)也驚傳俄軍殘忍暴行,鎮長費德魯克(Anatoliy Fedoruk)透露,有約280具遺體被發現,現場變成亂葬崗。

據了解,其中至少有20人在生前遭到俄軍捆綁後被槍殺身亡。費德魯克還說,他在街上看到至少22具遺體。針對亂葬崗一事,俄羅斯外交部反駁,並指控是美國「下令」產出布查鎮死去平民的畫面,就是為了責怪俄羅斯。

“We found 18 bodies in there. They had been torturing people. Some of them had their ears cut off. Others had teeth pulled out. There were kids like 14, 16 years old, some adults. They just took the bodies away yesterday.” #UkraineRussiaWar https://t.co/7UOX3QNk9Q