俄軍「血腥虐殺」！地下室驚見18具肢解遺體　孩童耳朵被割下

▲布查鎮長透露，他在街上看到至少22具遺體。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導



烏俄戰爭未歇，俄軍日前撤離烏克蘭首都基輔郊區後，他們犯下的殘忍暴行被意外揭露。基輔郊區驚傳幾乎變成亂葬崗，在一棟房子的地下室找到了18具遺體，包括被肢解的婦女與孩童。

綜合外媒報導，住在基輔郊區的80歲的老婦人達比茲（Maria Dabizhe）指出，士兵們在戰爭爆發幾天後抵達村莊，「他們到我的房子，我詢問他們要在這做什麼，他們告知我只是試圖要做好自己的工作。」烏克蘭防衛人員透露，「我們發現一間房子的地下室有18具遺體，他們在生前受到酷刑，有的耳朵被割掉，有的被拔掉牙齒。」

▲烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，還發現280人亂葬崗。（圖／路透）

報導還指出，被發現的遺體包括男人、女人以及14到16歲孩童，遺體皆殘缺不全。位於基輔郊區的布查鎮（Bucha）也驚傳俄軍殘忍暴行，鎮長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）透露，有約280具遺體被發現，現場變成亂葬崗。

據了解，其中至少有20人在生前遭到俄軍捆綁後被槍殺身亡。費德魯克還說，他在街上看到至少22具遺體。針對亂葬崗一事，俄羅斯外交部反駁，並指控是美國「下令」產出布查鎮死去平民的畫面，就是為了責怪俄羅斯。