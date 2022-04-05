野台電影完全沒人！他拍2照嘆「傳統文化」消逝　秒勾起網回憶

▲網友看到野台電影院，感嘆傳統文化逐漸消逝。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

過去為了酬神，民眾會集資請戲團、野台電影業者，在宮廟前進行活動，除了感謝神明過去的照顧，還有祈福、聯絡鄉里感情的作用，然而隨著時代進步，這樣的話面也越來越少。有網友拍下2張野台電影院的照片，感嘆「有些傳統文化正在逐漸消逝」，引起不少網友共鳴。

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，以「有些傳統文化正在逐漸消逝」為題PO出兩張照片。照片顯示，位於屏東縣東港鎮的東南宮前，一名野台電影的員工坐在廟前，以投影機播放影片，但周圍一個人都沒有，顯得格外冷清。

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▲許多網友紛紛回憶小時候的回憶。（圖／翻攝爆料公社）



網友看完紛紛留言，「看這種野台戲一定要來個梅粉芭樂，被燈光照得綠油油那種」、「環島時在東港的東隆宮前，看到歌仔戲團演出，現場好多當地人駐足，甚至自備板凳，有種莫名的感動」、「其實這本來就是辦給神明看的，然後順便服務里民」、「這種電影，最適合播桃太郎，好小子之類的」。

也有人說，「小時候巷口的宮廟也會邀請這樣的露天電影來播放，街坊鄰居不管是大人或小孩都會拿椅子去搶好位子。現在那個宮廟偶爾還是會邀請他們來播，但已經沒有像以前小時候的那種熱鬧的場景」、「現在已經進步到投影機了喔！以前的野外電影是用膠卷的」、「之前有幸看到，感覺很特別，能想像以前擠滿人的畫面，熱鬧氣氛！反觀現在，戲台下的人們，越來越少了」。

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