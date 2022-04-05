當地人警告「去了會被殺」！他辭職旅行「地圖上的黑洞」在台出版

▲劉子超9年不斷重返中亞，寫出《失落的衛星》。（圖／新經典文化）

記者林育綾／台北報導

在疫情來臨前，許多人多半前往便捷的先進國家旅行，不過他追尋的是往往沒有火車巴士、人煙稀少的高山或河谷，是網路到不了的草原大地。青年作家劉子超花費9年持續往返中亞，形容這裡宛如「失落的衛星」、「地圖上的黑洞」，他寫下《失落的衛星》一書，內容提到曾對當地人提及去某個國家時，還被警告「別去！去了你會被殺死！」如今該書在台發行繁體中文版。

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▲青年作家劉子超花費9年持續往返中亞，想了解在這片「被世界遺忘」的土地上，人們如何生活。（圖／侯欣穎攝影／新經典文化）

「中亞五國」或者提及「絲路」曾是歷史舞台的中心，19世紀後納入蘇聯，20末世紀蘇聯瓦解後，中亞宛如「失去行星引力的衛星」，過去30年都在重覓自己的軌道。劉子超對於在這變動世局中生活的人、社會面貌，特別感興趣，讓他在不到30歲時，決定拋下工作深入中亞，以一個作家的眼親身經歷並理解。

烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦 、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦，這些國家名稱對很多人感到陌生，籠統稱為「中亞」或「中亞五國」。北邊是俄羅斯，西邊是中國，東邊是歐洲，劉子超說，當下的中亞「如一個黑洞般被包圍著，也被遺忘著」。

▲劉子超9年不斷重返中亞，寫出《失落的衛星》。（圖／新經典文化）

他在自己27歲時，也就是2011年秋天，蘇聯解體20周年之際，踏上了中亞的烏茲別克，當時酒店外的大街上下起鵝毛大雪，他看到當地司機戴著鴨舌帽、守著舊蘇聯時代留下的拉達車，想起自己年幼時成長的地方所特有的「被世界遺忘」的感覺。此後為了不斷重返中亞，辭去了工作，單身遊歷了中亞大部分地區，學習俄語、烏茲別克語，想盡辦法去到所有可以去的地方，與人交談。

他渴望傾聽中亞在獨立後的20年間，人的生活的改變。這裡有丈夫去俄羅斯打黑工後不再回來，靠出租房間過日子的婦女；有認定寫作主要是給西方人看，一心想得諾貝爾獎的作家；有學著中文渴望離開家鄉的少年；也有為了掙錢困守鹹海7年的中國男人⋯⋯。

熟讀歷史與經典旅遊文學的他，不計艱苦前往故事裡地圖上難以查找的地方。某次當他在旅途中，對人提起要去塔吉克斯坦時，還被警告「不要去，去那裡你會被殺死！」、「如果非去不可，至少要找個朋友一起」，他幽默回「那會不會把朋友也害了？」讓對方也沒輒的噗哧一笑。

▲劉子超說，「或許只有作為外來者的我，才能超越偏見地觀察這片土地⋯⋯」（圖／新經典文化）

他將所看到的現實記下，從中見證這個世界的過去、現在和未來，在台版新書自序裡表示，「或許只有作為外來者的我，才能超越偏見地觀察這片土地⋯⋯這本書並不想成為一本簡單的旅行記錄。我希望通過人的故事展現這片大陸的心靈，在一個更廣泛的意義上描述和解釋中亞。」

劉子超在幾次受訪中不斷強調「重要的是人。」他筆下的中亞充滿「人的故事」，「中亞就像失落的衛星，徘徊在不同的文明勢力之間。這個世界真實的樣子，充滿瑣碎細節，而我，盡己所能理解它們，這讓我感到自由。」

書中其中一篇〈尋找烏茲別克失落之心〉，更曾經獲頒瑞士的「全球真實故事獎」，評委主席格麗特．斯普雷徹（Margrit Sprecher）大讚，「這不只是一本關於旅行的故事，更是一部少見、非凡的文學作品⋯⋯讀完這本書後，就像真的和他去了一趟中亞，我們對這片土地的瞭解比讀一百篇政治類文章還要多。」如今《失落的衛星》繁體中文版由新經典文化在台出版。

▲▼劉子超9年不斷重返中亞，寫出《失落的衛星》。（圖／新經典文化）