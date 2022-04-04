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馬斯克「入股推特」成最大股東　股價一度漲逾26%

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）成為推特最大股東，推特股價一度漲逾26%。（圖／路透）

中央社紐約4日綜合外電報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克上月透露有意創一個新社群媒體平台，今天最新申報文件顯示馬斯克持有推特9.2%股權，成為推特最大股東，推特股價一度漲逾26%。

推特（Twitter）股價在美股開盤後一度漲逾26%，最新報漲8.82美元，漲幅達22.44%，來到48.13美元。

路透社報導，申報文件顯示馬斯克（Elon Musk）被動持有推特7350萬股，若以4月1日收盤價計算，價值達29億美元。這些推特股票由馬斯克可撤銷信託（Elon Musk Revocable Trust）持有。

馬斯克經常發推文，他自2009年加入推特迄今，已擁有8000多萬名粉絲，他還將推特當成新聞發布平台，曾在推特發文揚言將特斯拉下市，而引來監管機關的關注。

近來，馬斯克對推特平台及其政策多所批評，他說，推特未能遵守言論自由的原則，對民主帶來破壞。

韋德布希證券公司（Wedbush）分析師艾夫斯（Dan Ives）在報告中寫道：「我們預期這些被動持股只是和推特董事會/管理團隊廣泛對話的開始，可能終究會帶來主動持股，以及潛在推特更積極的所有權角色。」

馬斯克去年11月開始出售特斯拉持股，當時他表示，將出脫持股的10%。到現在為止，馬斯克賣出的特斯拉股票，價值已達164億美元（約新台幣4696億元）。

推特在2020年一度成為對沖基金艾略特管理公司（Elliott Management Corp ）的目標，這家公司稱當時執行長兼共同創辦人杜錫（Jack Dorsey）不關心推特。杜錫旗下還經營Square。

根據路孚特（Refinitiv）資訊，杜錫去年11月卸下推特執行長和董事長職務，目前仍持有推特2.25%股權，是推特第6大股東。

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