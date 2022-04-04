三寶騎士方向燈亂打害他誤判　金門軍官追撞頭部重創搶命中

▲金防部守備大隊王姓軍官外出洽公準備返營時，與陳姓婦人發生車禍，頭部著地重創。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、林冠吟／金門報導

金門縣金湖鎮太湖路一段4日中午10時許發生一起嚴重車禍！一名陳姓婦人騎乘機車，往植物園方向行駛時，疑因打錯方向燈，與後方同方向行駛而來的金防部守備大隊王姓軍官發生擦撞，造成王姓軍官當場因撞擊力道噴飛，頭部著地，並受有右臉頰骨折與內蜘蛛網膜出血，傷勢嚴重緊急候送台灣治療，至於詳細肇事原因仍有待警方進一步釐清。

警方到場後，初步勘驗認為疑因陳姓婦人要轉彎時，打錯方向燈，導致後方行駛而來的王姓軍官誤判，加速往前通過時遇上陳姓婦人突改變行車方向，王男反應不及直接撞上，強大的撞擊力道造成王男因此噴飛到對向車道，頭部著地重創，地上流滿鮮血，就連放在機車車廂內的軍服也散落一地。由於王男傷勢較重，警方也在第一時間緊急將人送醫，而陳姓婦人則輕傷，無生命危險，但為保險起見仍送醫觀察。

▲▼金防部守備大隊王姓軍官外出洽公準備返營時，與陳姓婦人發生車禍，頭部著地重創。（圖／記者林名揚翻攝）



金門部也對此指出，王姓軍官為洽公後準備返回部隊時與機車擦撞，經初步治療後發現，王男右臉頰骨折、內蜘蛛網膜出血，所幸目前血壓及脈搏穩定，但人員意識模糊，因此緊急侯送台灣治療。

金湖分局也提醒民眾，機車在接近路口時除注意燈號外，也應隨時注意前方車況，不可僅依據其方向燈來判斷，並應隨時做好防禦駕駛，以判斷前方車輛是否有變換行車方向意圖，避免後方車輛反應不及直接撞上。