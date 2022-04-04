克里姆林宮：俄國斷然否認「布查大屠殺」的指控　籲在安理會討論

▲烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，據悉，有280名死者一同被埋在集體墳場。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

基輔郊外城鎮布查（Bucha）回歸烏克蘭控制後，至少約20具平民遺體橫倒路邊，還被發現一處280人亂葬崗，死亡人數估計可能突破300人，引發國際輿論撻伐。然而，俄羅斯政府出面澄清，斷然否認任何有關「布查大屠殺」的指控，要求將此提上安理會的議程，各界不應急於指責，「至少聽聽我們的論點。」

根據官媒俄塔社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4日表示，莫斯科斷然拒絕任何有關俄軍在布查殺害平民的指控，這個問題應該盡可能在「最高級別上」討論。他聲稱，俄國已提出將此納入聯合國安理會的議程，但遭到拒絕，「我們的外交官將繼續積極推動，將這個問題提上安理會議程。」

同時，佩斯科夫敦促各國政府不要急著針對布查局勢指責俄羅斯，「情勢確實很嚴峻。在此我們要求，特別是許多國際領導人不要急於發表聲明，進行全面的指責，應該從各種管道獲得資訊，至少得聽聽我們的論點。」他認為，這些聲稱殺害平民的訊息「不可信」，應該受到嚴重質疑。

另外，針對這次事件是否影響烏俄雙方的停火談判，佩斯科夫表示，他目前尚未得知後續談判的時程安排等資訊，也無法對此發表任何評論。

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