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辣椒粉塗下體！女童遭叔叔揪友性侵13年　媽：很正常要忍耐

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲少女在父親過世後搬到叔叔家住，沒想到卻被性侵，叔叔甚至找來3名友人集體性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名少女在小時候父親過世後，就住到叔叔嬸嬸家，怎知當年才8歲的她卻多次被性侵，一旦抱怨抵抗，下體就會被塗抹辣椒粉當作懲罰，甚至母親得知性侵一事時還說「很正常要忍耐」。如今的她已經21歲，3月31日終於鼓起勇氣告發此事，才讓整起事件在13年後曝了光。

印度時報報導，這名女子父親2009年去世後，年紀還小的她就被送到叔叔嬸嬸家住，沒想到卻多次被叔叔性侵，叔叔會拿手機播放成人影片給她看。這件事情告訴嬸嬸也沒用，只要她抱怨，下體就會被塗抹辣椒粉當作懲罰。

受害少女後來也把性侵一事告訴母親，卻沒想到母親要她忍耐，還說這很正常。儘管她一度離家成功，但最終還是被母親帶回叔叔家住，而叔叔甚至找來其他3名友人毆打、性侵她。而她最終也懷孕，媽媽和嬸嬸只是帶著她去墮胎。

事後，少女在一名女警的協助下，加入馬德拉斯基督教社會服務委員會，但並未因此遠離性侵陰霾，在2名女工作人員的幫助之下，她又被2名男子多次性侵得逞。

直到3月31日這天，少女終於鼓起勇氣揭發此事，才讓這起事件在13年後曝光。警方已逮捕她的媽媽、嬸嬸、叔叔，另外鎖定9名嫌疑人，全案仍在調查中。

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