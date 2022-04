俄軍殘殺大量布查平民！日法加領導人強力譴責　擬加強制裁

▲基輔郊區小鎮布查(Bucha)遍地都是平民遺體。(圖/路透)

記者王佩翊/編譯

烏克蘭國防部2日宣布重新掌控基輔與郊外地區,然而待民眾重返家鄉後,卻發現有大量平民遭到俄軍殺害,其中布查地區最為嚴重,不僅沿路都是屍體,甚至還有一個埋了280人的萬人塚。對此,日本首相岸田文雄、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道都接連對俄軍發出強力譴責。

▲法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)譴責俄國犯下戰爭罪,呼籲各國加強制裁。(圖/路透)



根據CNN報導,法國總統馬克宏4日稱,俄軍在布查大量殺害平民的行為明顯違反戰爭罪,並要求俄羅斯為他們的惡行負責。他同時強調,「我們必須加強制裁措施,防止布查與馬力波的事件再度發生」。而他則希望在本週內看到「歐盟完全禁止俄羅斯石油與煤炭進口」。馬克宏近日將會與其他歐洲國家共同針對加強制裁進行討論。

馬克宏直言,「沒有正義就沒有和平。我們必須發出非常明確的信號,才能捍衛集體尊嚴與價值觀。」他強調,法國隨時準備好協助烏克蘭調查發生在布查的殘殺事件。

▲日本首相岸田文雄稱,俄羅斯違反國際法射殺平民。(圖/達志影像/美聯社)



日本首相岸田文雄4日表示,「俄軍殺害平民是嚴重違反國際法的行為,我們對此強力譴責。我知道國際社會對此有越來越多的批評,日本也對於這樣非人道且違反國際法的行為發表嚴正批判。」他同時表示,未來將會持續觀察整體情勢,與各國共同討論加強對俄羅斯的制裁行動。

▲加拿大總理杜魯道要求俄羅斯對布查事件負責。(圖/路透)



加拿大總理杜魯道則在推特上寫道,「我們強力譴責俄軍在烏克蘭殺害平民的行為,並承諾將繼續要求俄羅斯負起責任,我們會繼續竭盡全力支援烏克蘭人民。而那些發起恐怖襲擊的人將被繩之以法。」

We strongly condemn the murder of civilians in Ukraine, remain committed to holding the Russian regime accountable, and will continue to do everything we can to support the people of Ukraine. Those responsible for these egregious and appalling attacks will be brought to justice. https://t.co/YDwJ0n693m