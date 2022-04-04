紐時點出「普丁開戰」真正原因　無法忍受烏克蘭1件事

▲俄羅斯總統普丁2月24日宣布出兵入侵烏克蘭。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《紐約時報》外交專欄作家、記者佛里曼（Thomas Friedman）認為，普丁永遠不會讓烏克蘭成為歐盟內一個擁有自由市場及成功民主的國家，與相鄰卻停滯不前的俄羅斯形成鮮明反差，因此才會開戰。但事實證明，普丁不知道自己政體的弱點，也不知道民主陣營會如此投入烏克蘭的對抗之戰，更不知道全球「多少人都在看」。

佛里曼認為，烏俄衝突可能才是「第一次真正的世界大戰」，因為如今有了網路、智慧型手機及社群媒體，幾乎全球每個人都能在某種程度上觀察、參與或者受到影響。

例如，民眾透過Telegram及推特得知即時戰況，在Airbnb預訂烏克蘭民宿表示支持。商業衛星公司透過空拍影像俯瞰現場情況，特斯拉創辦人馬斯克啟動SpaceX衛星，替烏克蘭提供高速網路。此外，國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）也宣布對俄國發動網路戰，關閉政府機構、新聞媒體及企業網站，甚至洩露俄羅斯聯邦通信、資訊科技及大眾傳媒監督局（Roskomnadzor）的數據。

上述強大、非政府、全球性的平台與參與方式，在一戰二戰時期都不存在，但在更多人能夠影響戰爭之際，也有更多人可能受到影響。

▲烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）政府大樓遭導彈貫穿，炸出中空巨洞。（圖／路透）

烏俄皆為小麥及肥料主要供應國，如今衝突卻讓埃及、巴西、印度及非洲等地食品價格飆升。此外，俄羅斯也是世上最大天然氣出口國，西方制裁導致美國、墨西哥、印度甚至阿根廷等地汽油價格上漲，成本轉移至農業出口，進一步推高全球糧食價格。

另一個金融全球化的角度也值得密切關注，普丁政府在海外銀行儲蓄超過6000億美元的黃金、外匯及外國政府債券，如今大部分遭凍結，無法支援遭受制裁而搖搖欲墜的經濟體系。華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）估算，莫斯科大約3300億美元海外財產無法使用。

佛里曼引述瑞典經濟學家艾斯侖德（Anders Aslund）所言，儘管這場戰爭表面上是為了爭奪烏克蘭控制權，但已經很快演變成當代世界2大主要政體、也就是民主陣營對上獨裁陣營的「大戰」。正如二戰終結法西斯主義，冷戰終結正統共產主義，在基輔、馬力波、頓巴斯街頭發生的事情，最終很可能影響烏克蘭以外的政體甚至未來世界。

佛里曼再次強調「每個人都在看」，尤其其他獨裁領袖也正在謹慎觀察，俄羅斯經濟遭西方制裁削弱，軍隊難以蒐集、分享並向高層傳遞精準情報，不禁捫心自問「我有那麼脆弱嗎？」如果普丁獲勝就會變得更強大，但若失敗則可能成為民主、非民主之爭的分水嶺。

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