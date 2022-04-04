塞爾維亞大選　總統武契奇宣稱勝選連任

▲ 塞爾維亞總統武契奇。（圖／路透）

文／中央社貝爾格勒3日綜合外電報導

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣稱在今天的大選取得壓倒性勝利，為另一個5年任期鋪路。

法新社報導，官方計票結果預計明天晚間公布，但投票所關閉沒多久，武契奇似乎對自己的表現信心滿滿，並說第二輪投票已無必要。

武契奇在電視發表勝選演說：「我很高興選民踴躍投票，這顯示塞爾維亞社會的民主本質。」他又說自己囊括約6成的選票，「再無懸念了」。

這個人口約700萬的國家，這次大選將選出總統、250席國會代表，及在多個地方行政區的公職。

選前幾個民調都預測武契奇中間偏右的塞爾維亞進步黨（Serbian Progressive Party）將維持對國會的掌控，武契奇則可望贏得第2任期。

觀察家先前認為這場大選會聚焦環保議題、貪瀆和人權，但俄羅斯入侵烏克蘭對選戰產生了巨大影響。

武契奇巧妙利用歐洲重陷戰爭和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來拉抬選情，承諾選民他會在前景充滿不確定性之際，維持國家穩定。

武契奇在勝選演說中表示，烏克蘭危機對選舉結果影響很大。

在武契奇演講之後，塞爾維亞反對派候選人波諾斯（Zdravko Ponos）仍不認輸。他說：「這場選舉是武契奇政權走向終點的起點…我們不會浪擲這個機會。」

路透社報導，根據部分投票所的出口民調，武契奇以約59.8%得票率居冠；代表親歐洲及中間派「勝利聯盟」（Alliance for Victory）出征的波諾斯以17.1%居次。

塞爾維亞選舉委員會預測投票率約達6成上下，比上次2020年大選高近10個百分點。