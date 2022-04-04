俄軍撤離基輔郊外「別太樂觀」！北約：目標轉攻烏東、烏南

▲位於烏克蘭基輔郊區的布查（Bucha）屍橫遍野，上百名無辜平民遭殘殺。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍隊2月24日三面進攻烏克蘭，但是北部基輔的路線卻久攻不下，歷經1個多月的苦戰，最終暫時撤離駐守基輔郊外的部隊。不過北約秘書長則示警，看到俄軍撤軍也不用高興得太早，因為他們並非「真正的離開」，應該只是為了重組軍隊，並將火力集中於烏克蘭東部或南部地區。

▲北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）認為，俄軍只是暫時撤離。（圖／路透）



根據CNN報導，烏克蘭當局2日宣布，烏軍已經徹底取回並掌控整個基輔地區，在此之前俄軍則開始陸續撤離基輔周遭。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）針對近日俄軍從烏克蘭北部撤離的情況進行分析。他表示，目前所看到的俄軍撤軍並非真正的撤離，針對烏克蘭的襲擊將會持續。

▲▼烏軍重新取得布查地區的掌控權，但卻發現鎮上全是平民屍體。（圖／路透）



史托騰柏格說，俄羅斯正在重新部署軍隊，他們將其中一部分的軍力撤走，並重新組織，為前線提供增援與補給。他強調，「我們某種程度上，不能過於樂觀，因為襲擊還會繼續。」

史托騰柏格認為，俄軍撤離部署與烏克蘭北部附近的軍力，是「戰略上的改變」，並示警俄軍可能會對烏克蘭東部與南部加強攻擊力度。

烏克蘭軍隊上週進行反攻，成功奪回基輔與郊外的數個城鎮，包含伊爾平（Irpin）、 布查（Bucha）、戈斯托梅利（Gostomel）。然而伊爾平與布查飽受戰火衝擊，上百名平民慘死，陳屍路邊。據悉，大部分的遺體都是遭到俄軍從後腦勺「行刑式」槍殺，至少有280具屍體下葬在一處集體墳場。

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