戰火擋不了真愛！烏克蘭夫妻戰場披白紗　哈爾科夫殘骸下慶新婚

▲烏克蘭前線志願醫護夫妻決定在戰場上慶祝新婚。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭一對志願醫護夫妻,在戰爭爆發之前就決定好婚禮的日子,就算烏俄開戰也無法阻擋,新娘戴著白色頭紗、新郎穿著白色襯衫,兩人就直接在第二大城哈爾科夫遭轟炸的廢墟中拍起婚紗照。

▲護理師娜斯特亞和醫生丈夫安東決定在戰場上慶祝新婚。(圖/達志影像/美聯社)

烏克蘭志願護理師娜斯特亞(Nastya Gracheva)在戰爭爆發前是一間腫瘤診所的護理師,而她的丈夫安東(Anton Sokolov)則是一名醫生,兩人早在俄羅斯入侵烏克蘭前就決定好了結婚日期,但戰爭開始之後,兩人都投入前線成為志願醫護人員,替有需要的民眾提供醫療服務,並籌募資金購買醫療用品。

▲▼許多烏克蘭軍隊新人決定在上戰場前一刻結婚。(圖/路透)



他們倆後來也決定照常在4月3日慶祝兩人結婚,娜斯特亞當天穿著黑色皮靴、皮衣,套上白色紗裙、戴上頭紗後,拿著一束鮮花和穿著白襯衫、皮外套的安東,在哈爾科夫一間被炮擊得剩斷垣殘壁的購物中心外,開心地拍起婚紗照。

Yaroslava Fedorash: We applied on April 29, I always wanted to get married on this day. But on Febr 24, Putin went completely insane. The groom joined the territorial defence, I became a volunteer. It didn't make sense to wait any longer. During the war you have only today. pic.twitter.com/FYXTBacoxv