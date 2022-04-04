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英國男海外置產　用台幣32元買到中古屋「卻換來惡夢一場」

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▲英國男子花了大約32元台幣買到一棟房。（圖／翻攝自IG／dannyforgood，下同）

記者張寧倢／編譯

英國一名58歲男子2020年只花了1歐元（約新台幣32元）就買到一棟位於西西里島的房子，並從倫敦搬到義大利，朝著夢寐以求的退休生活跨出一大步。沒想到，這棟「夢想之屋」轉眼間卻成了他的一場惡夢，不僅房子的裝修成本太高，而且建築公司預約大爆滿，拖了好幾個月後，他寧願放棄這棟房產，轉手賣出。

▲▼英國男子花了大約32元台幣買到一棟房。（圖／翻攝自IG／dannyforgood）

根據《太陽報》報導，麥卡賓（Danny McCubbin）2020年12月底從英國倫敦搬到西西里島的小鎮穆索梅利（Mussomeli），因為他想在英國脫歐後住到義大利去，而當時他只花了1歐元就買下了一棟位於鎮上歷史街區的房產。儘管有許多地方迫切需要改造和整修，但麥卡賓非常願意進行這些必要的修繕，一步步完成他的「夢想之屋」。

▲▼英國男子花了大約32元台幣買到一棟房。（圖／翻攝自IG／dannyforgood）

然而，麥卡賓未能預料到的是，義大利當局祭出新政策，對房屋裝修的稅收優惠減免，還為屋主提供110％的環境友善建築、升級抗地震等重建補助費用，這導致義大利建築公司在短期內突然變得相當搶手，麥卡賓光是想預約建築施工團隊就等了好幾個月，「隨著時間流逝，房子變得越來越破舊，等我找到一家建築公司的時候，翻新房子的費用已經暴漲了超過一倍。」

麥卡賓認為，這些額外的支出，對他來說已經不再值得了，於是他寧願放棄，將這棟台幣32元的房子賣回給房地產仲介公司。不久後，麥卡賓又花了8000歐元（約新台幣25.3萬元）購入鎮上另一棟便宜的房產，並展開新的裝修計畫，這次他花費5000歐元（約新台幣15.8萬元）找來2名建築工人，用一周時間協助他整頓新家後，麥卡賓這才終於安頓下來。

▲▼英國男子花了大約32元台幣買到一棟房。（圖／翻攝自IG／dannyforgood）

▲麥卡賓將1歐元的房產賣掉，購入附近另一棟8000歐元的房子，終於能開始裝修。

報導指出，義大利數十個鄉村小鎮近年來開始以極低的價格向外國人出售廢棄空屋，以防止當地人口流失。麥卡賓表示，有許多外來者像他一樣喜歡DIY，大部分外國人買的不是1歐元的房子，但已經適合居住，只是稍微需要裝修，「而他們往往願意自己動手進行。」他說，他喜歡西西里島上安靜而簡單的日常，和住在倫敦的生活完全相反。

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