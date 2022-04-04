烏克蘭已3455平民死傷　專家：俄入侵「劇本」就是戰爭罪

▲烏克蘭基輔州城鎮布查（Bucha）街頭橫屍遍野。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭進入第40天，基輔地區至少找到410具平民屍體，而西北方小鎮布查（Bucha）在俄軍撤離後更是滿街曝屍。聯合國人權機構估計，自戰爭開打以來已有3455名平民傷亡，其中1400多人喪命。美國前外交顧問表示，俄羅斯的這場行動完全地展示了「戰爭罪的劇本」。

根據BBC報導，聯合國人權事務高級專員辦事處（UN Human Rights Office）表示，自俄烏戰爭以來，已有3455名烏克蘭平民傷亡，其中包含1400多人不幸喪命，2000多人受傷，但這項數據僅僅是保守估計，真實的死傷人數據信還會高出許多。報導稱，目前最慘重的傷亡報告仍是來自東部的頓內茨克與盧甘斯克分離主義地區。

▲布查逾百人亂葬崗空拍圖，亂葬崗長近14公尺。（圖／路透）

前美國戰爭罪無任所大使的高級顧問紐頓（Michael Newton）博士向BCC表示，俄羅斯在烏克蘭的行動展現了何謂「戰爭罪的劇本」，在基輔郊外發現的大量屍體只是其中一個最新的例子，迄今以來俄軍已經犯下包含蓄意攻擊平民、破壞平民財產、狂轟濫炸、使平民陷於飢餓等戰爭罪行。

▲俄軍撤出後，布查居民回到家鄉，發現好友陳屍家門口。（圖／路透）

紐頓博士認為，雖然俄軍的戰爭罪在「宏觀層面」相當顯而易見，但對個人的具體案件的「微觀層面」也很重要，值得關注。莫斯科官方3日聲稱，有關布查與伊爾平（Irpin）街頭出現平民屍體的報導是「假新聞」。對此，紐頓表示，「俄羅斯人想怎麼說就怎麼說，但這裡的證據是他們無可辯駁的。」

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