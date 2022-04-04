不只烏克蘭！俄寡頭驚揭「普丁下一步」　恐入侵這些國家

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

流亡海外的俄羅斯前首富霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）3日接受CNN採訪時透露，俄國總統普丁戰爭的下一步，很有可能是入侵波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛。

霍多爾科夫斯基說，「我們必須明白，在（普丁）腦海中，他打的這場仗，不是針對烏克蘭，而是在與美國、北約交手，他說過不只一次」。

霍多爾科夫斯基曾預測，俄羅斯入侵烏克蘭將終結普丁政權。他3日接受採訪時提到，相當擔憂烏克蘭人抵抗俄方的舉動會讓普丁瘋掉，俄方攻勢可能將進一步升級，「我絕對確信，如果普丁認定他在烏克蘭打贏了，那這絕對不是最後一步、最後一場戰爭，下一個將會是波羅的海國家」。

▲霍多爾科夫斯基是俄羅斯前首富。（圖／路透）

波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛均為北約（NATO）成員國。美國總統拜登曾說，美國將捍衛北約的每一吋領土，已派遣美軍至北約。

霍多爾科夫斯基是俄羅斯前石油大亨，曾是全俄國最富有的人，但狀況到了2003年有了變化。依據他的說法，當年出於政治因素，普丁以金融犯罪把他關進大牢，直到2013年才獲釋。此後，他就成為批評普丁及其政權的人士之一。