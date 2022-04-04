假借摩斯員工告知「儲值出錯」⋯網遭詐騙30萬！業者聲明呼籲

▲近來許多業者推出手機APP儲值、線上購物平台，卻出現多起個資外洩、詐騙危機。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

近來詐騙猖獗，除了電商「誠品線上」日前發生個資外洩，不少消費者陸續接到詐騙電話外；近來也有多名網友表示，自己接到謊稱是摩斯漢堡員工、銀行客服的電話，告知在摩斯APP「儲值出錯」或入帳錯誤，要求匯款，有網友表示自己前後慘被騙了30萬，摩斯漢堡也發出聲明呼籲各界慎防。

近有網友在PTT上PO文表示，自己前一天在 MOS ORDER APP消費後，隔天立刻接到謊稱摩斯漢堡客服人員的來電，不僅詳細說出消費時間和地點，又告知因資料錯誤、誤儲值2萬多元要向銀行處理，差點讓該網友信以為真，好在後來起疑心，事後求證165專線及真正的摩斯客服，確認是詐騙集團，摩斯也向他表示正在處理資料外流的問題。

而另一名網友就慘遭詐騙30萬，該網友在PTT發文，對方聲稱是摩斯會計，不小心入帳錯誤，接著有自稱銀行客服的人打來，以話術核對身分後，要求匯款到一些帳戶，導致她前前後後被詐騙了總共30萬。她難過說，「明明自己也接過無數的詐騙電話都識破得了，這次就不知道為什麼真的很笨….真的很笨」，努力工作2年辛苦存下的錢在幾小時間就沒了，帳戶剩下1萬多塊，讓她沈痛發文提醒其他網友。

摩斯漢堡也緊急發出聲明文表示，「近日接獲消費者表示有不知名人士假借摩斯漢堡員工名義謊稱消費者有中獎加值儲值金，進而請消費者提供信用卡與傳真資訊，摩斯漢堡特此澄清絕不會以電話通知消費者提供任何個人銀行及信用卡帳號資訊，亦不會要求線上操作信用卡儲值或操作ATM解除、變更付款方式，提醒消費者多加留意。」

摩斯漢堡提醒，「請提防假造來電顯示的詐騙電話，請務必提高警覺以免受騙，如接獲不明及可疑的電話或簡訊請勿提供任何金融資料。如有任何疑慮請來電摩斯漢堡客服專線0800-208-128與警政署165反詐騙專線查詢。」