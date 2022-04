女屍「全裸遭焚」丟路邊！烏克蘭女性慘被俄兵性侵　烏軍也伸魔爪

記者張方瑀/綜合報導

烏俄開戰超過1個月,目前俄羅斯部隊已從首都基輔(Kyiv)附近若干主要城鎮撤退,但隨之而來的是烏克蘭當地婦女開始向外求援,表示自己在戰爭期間遭俄軍輪暴,就連烏克蘭軍隊也被控對婦女伸出魔爪,更有攝影師捕捉到3具女性遺體全身赤裸被焚燒後丟棄在路邊的畫面。

▲烏克蘭首都基輔近郊。(圖/路透)

Dead civilians are seen on the sidelines of highway 20km from Kyiv, Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. Under the blanket 4 or 5 dead naked women whom tried to be burned on the roadside. pic.twitter.com/5kWVTh8avm