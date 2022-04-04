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不尋常！俄國侵烏「英美分享情報超大方」　他曝西方心理戰術

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲英美情報指出，俄羅斯總統普丁遭幕僚誤導，無法得知俄軍在戰場上的真實情況。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

俄國2月24日入侵烏克蘭以來，英美情報機構一直積極公開戰爭情報，與以往保密到家的行事作風相比，很不尋常。倫敦大學學院俄羅斯研究專家加列歐提（Mark Galeotti）分析，西方政府正在發動心理戰，「在這種個人主義強烈的政府體系中，如果有一句話、一個特定概念碰巧進入普丁的腦袋裡，將帶來非常有力的結果。」

英國3大情報機構之一的政府通訊總部（GCHQ）部長弗萊明（Jeremy Fleming）坦言，機密情報披露的「速度及規模」確實前所未見。加列歐提（Mark Galeotti）也認為，公開情報活動「反映我們如今生活在一個不同時代的事實，不論在政治上或者國際上都是如此。這是一場不同的戰爭。」

《美聯社》引述官員及分析人士說法報導，西方情報機構定期與華府及倫敦的記者開會，英國國防部也每天在推特上發布最新消息，釋出一系列解密情報，一部分是為了讓普丁知道自己正被監視、質疑被告知的資訊，另一部分也是為了推動俄軍說出戰場劣勢真相，甚至讓俄國民眾發現自己在戰爭議題上被欺騙了。

▲▼烏克蘭基輔市郊的伊爾平（Irpin），平民撤離車隊經過被摧毀的俄羅斯坦克。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭基輔市郊的伊爾平（Irpin），平民撤離車隊經過被摧毀的俄羅斯坦克。（圖／達志影像／美聯社）

由於情報單位持續警告，俄軍可能準備在烏克蘭使用生化武器，因此也有人認為，公開情報是為了遏止莫斯科做出激烈行動。此外，美國總統拜登、英國首相強生都質疑普丁透過談判結束戰爭的意圖，因此希望保持國際社會對烏克蘭的軍事及道德支持，此舉在一定程度上也能鞏固西方團結。

不過，一名美國官員坦言，雖然白宮洩露「普丁被誤導」的情報，是希望促使對方重新考慮在烏克蘭問題上的選項，但也可能冒著進一步孤立普丁、使其加倍努力重建俄羅斯聲望的風險。

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