最狂疫苗戰士連打90劑！　他為賣「疫苗卡」曾1天打3次

▲男子因為涉嫌偽造疫苗接種卡遭到警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

儘管全球各國已經逐步放寬防疫限制，但仍有部分國家要求，必須出示疫苗接種卡才能出入公共場所。沒想到德國竟有一名60歲男子想藉此發財，他看準了有些人不想施打疫苗，因此在過去幾個月內到多個接種站打了90劑疫苗，一一取得接種證明並偽造文書，再將這些疫苗接種卡轉售給他人。

根據《德通社》報導，這名男子住在德國東部的馬德堡（Magdeburg），過去數個月內，他分別到薩克森的多個接種站施打疫苗，而每一次他都沒有出示健保卡，僅拿著空白的新接種卡到場，待接種完後，再將接種卡轉售給他人。

由於德國並未統整全國的健保系統，各地醫療紀錄也沒有數位化，使得接種人員根本無法發現男子是蓄意重複施打。直到日前這名男子又故技重施，再度到一間疫苗接種站以同樣手法施打疫苗，沒想到當場被工作人員認出，隨即報警。

▲該名男子打了90劑不同廠牌的疫苗。（圖／路透）



警方到場後立即將其逮捕，事後雖然未將其拘留，不過已經以偽造文書與販售未經授權的疫苗卡的罪嫌，對他展開刑事調查，同時沒收他持有的數張空白疫苗接種卡。該名男子已經得逞約90次，目前尚無法得知施打90劑疫苗對他的身體健康是否會有影響。

根據《德國之聲》報導，該名男子甚至1天曾經到不同接種站打了3次疫苗。

德國有許多公共場所都要求民眾要出示疫苗接種證明才可出入，包含餐廳、劇院、游泳館或是工作場所等，但仍有部分民眾拒絕接種疫苗，因此才延伸出了這樣的違法行為，不過德國警方已開始針對相關行為嚴加查緝。

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