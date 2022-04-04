俄軍送大禮！烏特種部隊繳獲布克飛彈　士兵「開心比6」爽合照

▲烏克蘭特種部隊宣稱繳獲俄軍布克飛彈系統。（圖／翻攝自烏克蘭特種作戰部隊司令部臉書，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭武裝部隊特種作戰司令部3日宣稱，部隊人員在陣地偵察行動中發現俄軍遺留下來的「布克飛彈系統」（9K37 Buk），並繳獲彈藥和武器。烏軍發文感謝俄羅斯的「這份大禮」，照片中還有一名士兵坐在飛彈車中，開心比著「6」的手勢拍照。另外，烏克蘭官員表示，俄軍3日已開始積極撤出北部蘇梅州。

▲一名烏軍興奮和飛彈車合照。

烏軍特種作戰部隊司令部於3日晚間在臉書發文稱，烏克蘭特種部隊的一組人員與其他戰士當天進行了特別偵察與搜索行動，在一處固定陣地中發現了俄軍遺留下來的布克飛彈系統，並上傳了飛彈發射車的內部照片，其中還可看見一名士兵坐在軍車內拍照，還開心地比出「6」的手勢。

▲俄軍布克飛彈發射車的內部照片曝光。

據悉，布克飛彈是前蘇聯研發的中程地對空飛彈，又稱「山毛櫸」飛彈，系統進入戰鬥狀態約5分鐘，衛星鎖定飛機、巡弋飛彈等攻擊目標後，22秒即可發射飛彈。

烏軍在發文中提到，布克飛彈系統周邊有一個俄軍的藏身處，那裡存放著彈藥、武器與設備，「特種士兵對俄軍留下來的禮物表示感謝，並正在繼續努力搜索，以回報他們給的這份大禮。」

此前，俄羅斯宣布撤出基輔、切爾尼戈夫等北部戰線。位於烏克蘭東北部邊境的蘇梅州（Sumy）州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）在Telegram上發文表示，俄羅斯軍隊正在大規模撤出蘇梅，「俄羅斯已經被我們的大砲追上了。」不過，他也強調，部分俄軍部隊仍然留在當地，目前烏軍正在「清除」這些入侵者。

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