法國總統大選倒數1周　馬克宏醜聞纏身「民調只贏勒龐5％」

▲法國總統馬克宏與右翼候選人勒龐（Marine Le Pen）總統大選民調差距縮小，馬克宏領先優勢岌岌可危。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

法國總統大選將於4月10日進行第一輪投票，進入選前最後一周，總統馬克宏（Emmanuel Macron）原本受益於俄烏戰爭的「旗聚效應」（effet drapeau）逐漸消退，加上顧問公司「麥肯錫門」爭議升溫，導致他與極右派候選人勒龐最新民調差距縮小至僅剩5％。

根據法新社等外媒報導，法國10日、24日將分別舉行總統大選第一、二輪投票。法國公眾意見機構（IFOP）3日公布「倒數一周」的最新民調，在第一輪選舉預估中，尋求連任的總統馬克宏支持率下降2.5個百分點至27％，極右派國民聯盟（RN）領袖勒龐（Marine Le Pen）則上升3.5個百分點，支持率達22％。雙方差距縮小到僅剩5％。

▲選前最後一周，兩人民調僅相差5個百分點。（圖／路透）

分析指出，馬克宏在法國右翼選民中一直很受歡迎，但近年來因為貪腐和非法競選資金等爭議在全國聲望下降，2周前他受益於俄烏戰爭下的「旗聚效應」，當戰爭或危機爆發時，國內輿論焦點轉移，元首短期內支持度升高等，當時他以29.5％勝過勒龐18.5％的支持率。不過，這樣的效應已消退，同時馬克宏因顧問公司而醜聞纏身。

報導指出，中間派的馬克宏持續遭反對者指控，他擔任總統任內的顧問費支出增加超過1倍，去年更達到創紀錄的10億歐元。與他合作密切的外部顧問公司「麥肯錫」（McKinsey & Company）更傳出透過節稅，已10年未繳企業稅，引來國稅局調查。

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