快訊／澤倫斯基現身葛萊美獎！　喊話「請用音樂說我們的故事」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過影片在第64屆葛萊美獎上發表演說。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

第64屆葛萊美獎4月3日（台灣時間4日上午）在拉斯維加斯舉行頒獎典禮，根據外媒最新消息指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在現場以「預錄影片」的方式發表演說，希望音樂人能夠透過歌曲講述關於烏克蘭的故事。

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses the #GRAMMYs:



“We are fighting Russia which brings horrible silence with its bombs, the dead silence. Fill the silence with your music. Fill it today to tell our story.” pic.twitter.com/8bAP29TMcl — The Recount (@therecount) April 4, 2022



澤倫斯基在影片中提到，希望音樂人能夠透過歌曲講述關於烏克蘭的故事，「這場戰爭與音樂截然相反，充滿著寂靜的城市與被殺戮的人們，我們不知道能否和親人繼續在一起，因為戰爭從未讓我們選擇，誰能活下來，而誰將永遠沈默。」

澤倫斯基說，「我們的音樂家都穿著防彈背心而不是晚禮服，他們在醫院裡替傷員歌唱，即便是對那些聽不見的人歌唱，音樂也將突破一切，我們捍衛我們的生活自由、愛的自由和歌唱的自由，我們在國土對抗俄羅斯，那個用炸彈帶來恐怖沈默的國家，帶來死亡的聲音。」

澤倫斯基最後呼籲，「用你們的音樂填滿沈默，在今天將它填滿，用音樂講述我們的故事。」

根據《法新社》報導，主辦葛萊美獎的國家錄音藝術科學學院（The Recording Academy）表示，它們將與「全球公民」（Global Citizen）及「為烏克蘭挺身而出」（Stand Up For Ukraine）兩個組織合作，為這個飽受戰爭摧殘的國家提供特別橋段，希望能提高人們對烏克蘭局勢的關注。

國家錄音學院主席梅森（Harvey Mason Jr.）在一份聲明中向《人物》雜誌表示，「我們對烏克蘭的局勢感到心碎，但仍被那裡每天展現的兼任精神所感動，希望透過這個環節，激勵全世界的觀眾參與支持重要的人道主義行動。」