快訊／澤倫斯基現身葛萊美獎！　喊話「請用音樂說我們的故事」

▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)透過影片在第64屆葛萊美獎上發表演說。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

第64屆葛萊美獎4月3日(台灣時間4日上午)在拉斯維加斯舉行頒獎典禮,根據外媒最新消息指出,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在現場以「預錄影片」的方式發表演說,希望音樂人能夠透過歌曲講述關於烏克蘭的故事。

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy addresses the #GRAMMYs:



“We are fighting Russia which brings horrible silence with its bombs, the dead silence. Fill the silence with your music. Fill it today to tell our story.” pic.twitter.com/8bAP29TMcl